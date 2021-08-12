Доступные для астанчан спортивные объекты пообещал Кульгинов

Спорт
Развитие массового спорта с акцентом на детей аким столицы Алтай Кульгинов обсудил на встрече с представителями детско-юношеских спортивных школ, федераций, спортивных учреждений города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
«В нашей столице развит спортивный кластер. Из года в год открываем новые крупные спортивные сооружения, которые соответствуют международным стандартам. В городе проживает 1 млн 200 тыс. населения, треть из них - молодежь.
Согласно поручению Главы государства, массовый спорт должен быть приоритетом в развитии. Наша главная задача - сделать спортивные объекты доступными для наших жителей», - написал на своей странице в Instagram аким.
Первое. Была принята программа «Елорда жастары», которая включает в себя решение таких вопросов, как жильё, образование, трудоустройство и проведение досуга. Теперь же туда добавим отдельное направление - развитие массового спорта с акцентом на молодежь.
«К примеру, в прошлом году мы открыли легкоатлетический спортивный комплекс, сейчас там могут заниматься только профессиональные спортсмены по 7 дисциплинам лёгкой атлетики. В целях увеличения охвата большего количества населения, в сентябре распахнем дверь для всех желающих! То есть заниматься легкоатлетическими дисциплинами смогут все желающие! В день легкоатлетический комплекс смогут посещать 750 человек, а в месяц - свыше 20 тысяч.
Второе. Главной нашей задачей является поддержка детско-юношеского спорта. Сейчас в городе работают 11 детско-юношеских спортивных школ с охватом чуть более 8 тысяч детей.
За счёт направления дополнительного финансирования планируем увеличить количество детей более чем на 50%. Также дополнительно наймем тренеров, будут стенды с информацией – где и по каким видам массового спорта сможет заниматься наша молодежь.
Следует отметить, что в составе ДЮСШ также есть отдельное направление, которое нацелено на спортивное развитие детей с особыми потребностями. По линии инклюзии - 17 спортивных дисциплин», - рассказал градоначальник.
Третье. На системном уровне в столице продолжат увеличивать количество дворовых клубов. Если сейчас их чуть более 30, то на первом этапе увеличат до 50. Это позволит охватить вдвое больше детей.
Четвёртое. Кроме того, в 4-х жилых массивах города - в Коктале, Ондирисе, Уркере (Ильинка) и Железнодорожном - строят общедоступные физкультурно-оздоровительные комплексы, также строят центр по настольному теннису, который популярен в Азиатских странах.
«В Коктале уже завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В данных спорткомплексах горожане могут совершенно бесплатно заниматься различными видами спорта и укреплять свое здоровье.
Пятое. В рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» за последние два года количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составляет 400!
Данные общественные места включают в себя спортивную инфраструктуру: футбол, волейбол, баскетбол, стрит-воркаут, велодорожки и др.
Таким образом, по поручению Президента спортивную инфраструктуру развиваем с акцентом не на профессиональные клубы, а на оказание максимальной поддержки массовым видам спорта. Приобщение к спорту благоприятно скажется на здоровье горожан!» - написал аким столицы.
«В нашей столице развит спортивный кластер. Из года в год открываем новые крупные спортивные сооружения, которые соответствуют международным стандартам. В городе проживает 1 млн 200 тыс. населения, треть из них - молодежь.
Согласно поручению Главы государства, массовый спорт должен быть приоритетом в развитии. Наша главная задача - сделать спортивные объекты доступными для наших жителей», - написал на своей странице в Instagram аким.
Первое. Была принята программа «Елорда жастары», которая включает в себя решение таких вопросов, как жильё, образование, трудоустройство и проведение досуга. Теперь же туда добавим отдельное направление - развитие массового спорта с акцентом на молодежь.
«К примеру, в прошлом году мы открыли легкоатлетический спортивный комплекс, сейчас там могут заниматься только профессиональные спортсмены по 7 дисциплинам лёгкой атлетики. В целях увеличения охвата большего количества населения, в сентябре распахнем дверь для всех желающих! То есть заниматься легкоатлетическими дисциплинами смогут все желающие! В день легкоатлетический комплекс смогут посещать 750 человек, а в месяц - свыше 20 тысяч.
Второе. Главной нашей задачей является поддержка детско-юношеского спорта. Сейчас в городе работают 11 детско-юношеских спортивных школ с охватом чуть более 8 тысяч детей.
За счёт направления дополнительного финансирования планируем увеличить количество детей более чем на 50%. Также дополнительно наймем тренеров, будут стенды с информацией – где и по каким видам массового спорта сможет заниматься наша молодежь.
Следует отметить, что в составе ДЮСШ также есть отдельное направление, которое нацелено на спортивное развитие детей с особыми потребностями. По линии инклюзии - 17 спортивных дисциплин», - рассказал градоначальник.
Третье. На системном уровне в столице продолжат увеличивать количество дворовых клубов. Если сейчас их чуть более 30, то на первом этапе увеличат до 50. Это позволит охватить вдвое больше детей.
Четвёртое. Кроме того, в 4-х жилых массивах города - в Коктале, Ондирисе, Уркере (Ильинка) и Железнодорожном - строят общедоступные физкультурно-оздоровительные комплексы, также строят центр по настольному теннису, который популярен в Азиатских странах.
«В Коктале уже завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В данных спорткомплексах горожане могут совершенно бесплатно заниматься различными видами спорта и укреплять свое здоровье.
Пятое. В рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» за последние два года количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составляет 400!
Данные общественные места включают в себя спортивную инфраструктуру: футбол, волейбол, баскетбол, стрит-воркаут, велодорожки и др.
Таким образом, по поручению Президента спортивную инфраструктуру развиваем с акцентом не на профессиональные клубы, а на оказание максимальной поддержки массовым видам спорта. Приобщение к спорту благоприятно скажется на здоровье горожан!» - написал аким столицы.