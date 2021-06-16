Дожди и понижение температуры прогнозируют на 17-19 июня в Казахстане

Общество
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 17-19 июня, передает Kazpravda.kz.
"Погоду будут формировать два барических образования: уходящий на восток жаркий и сухой антициклон и приближающийся с северо-запада холодный циклон. Это обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в северной половине – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, выпадением града, в отдельных районах юга страны – с пыльными бурями", – говорится в сообщении.
Также ожидается постепенное понижение температурного фона на западе, северо-западе – днем до 25-33 тепла, на севере – до 10-20 тепла, в центре – до 20-28 тепла.
"Погоду будут формировать два барических образования: уходящий на восток жаркий и сухой антициклон и приближающийся с северо-запада холодный циклон. Это обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в северной половине – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром, выпадением града, в отдельных районах юга страны – с пыльными бурями", – говорится в сообщении.
Также ожидается постепенное понижение температурного фона на западе, северо-западе – днем до 25-33 тепла, на севере – до 10-20 тепла, в центре – до 20-28 тепла.