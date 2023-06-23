ДП Алматинской области в связи с розыском подозреваемого в насилии обратился к казахстанцам
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Полиция Алматинской области разыскивает уголовного преступника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.
«Отдел полиции Жамбылского района ДП Алматинской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи «Насильственные действия сексуального характера» УК РК разыскивает уголовного преступника Фархада Габитовича Жаксыбаева, 15.05.1996 года рождения, по национальности – казах, уроженец Алматинской области», – говорится в сообщении веломства.
При получении какой-либо информации казахстанцев просят сообщить в управление криминальной полиции Департамента полиции Алматинской области по телефонам 8-701-713-62-31, 8-747-850-02-33.