ДП Алматинской области в связи с розыском подозреваемого в насилии обратился к казахстанцам

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция Алматинской области разыскивает уголовного преступника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

«Отдел полиции Жамбылского района ДП Алматинской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи «Насильственные действия сексуального характера» УК РК разыскивает уголовного преступника Фархада Габитовича Жаксыбаева, 15.05.1996 года рождения, по национальности – казах, уроженец Алматинской области», – говорится в сообщении веломства.

При получении какой-либо информации казахстанцев просят сообщить в управление криминальной полиции Департамента полиции Алматинской области по телефонам 8-701-713-62-31, 8-747-850-02-33.

 

#полиция #розыск #общество #насилие #ДП #Алматинская область #преступник

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