Алимханулы сделал заявление о бое за три титула чемпиона мира

Бокс
145

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) поделился свежими новостями о возможном поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото Нургали Жумагазы

«Я хочу драться с Карлосом — все это знают. Я связался со своим менеджером, и он сказал, что переговоры ведутся. Кажется, день боя, которого с нетерпением ждут фанаты, не за горами. Если Карлос не испугается и не убежит, этот бой скоро состоится. Либо скоро, либо никогда! Этот бой полностью зависит от того, хватит ли у противника смелости явиться. Я просто надеюсь, что он не очередной трус, прячущийся за поясом», — написал Алимханулы в соцсети Х.

Напомним, Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, тогда как Карлосу Адамесу принадлежит пояс WBC.

#чемпион #бой #титул #Алимханулы #вызов

Популярное

Все
Алимханулы сделал заявление о бое за три титула чемпиона мира
Роботы передвинули исторический квартал в Китае
Как прошла посевная кампания для казахстанских аграриев в новых условиях
Премьер-министр Словакии посетит Астану с официальным визитом
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Назначен новый министр обороны Казахстана
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по ЧС
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Ангелина Лукас взяла реванш у чилийской боксерши Даниэлы Ас…
Мужская сборная Казахстана завоевала 10 золотых медалей чем…
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на…
Канело во второй раз стал абсолютным чемпионом мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]