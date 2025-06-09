«Я хочу драться с Карлосом — все это знают. Я связался со своим менеджером, и он сказал, что переговоры ведутся. Кажется, день боя, которого с нетерпением ждут фанаты, не за горами. Если Карлос не испугается и не убежит, этот бой скоро состоится. Либо скоро, либо никогда! Этот бой полностью зависит от того, хватит ли у противника смелости явиться. Я просто надеюсь, что он не очередной трус, прячущийся за поясом», — написал Алимханулы в соцсети Х.