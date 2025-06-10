Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе

Бокс
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В полуфинале турнира в Голландии он нокаутировал бельгийца Редуана Ассаи

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Голландия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В финале весовой категории до 50 килограммов казахстанец одержал победу единогласным решением судей над представителем Монголии Баттулга Алдархишигом. Бой продлился всю отведенную дистанцию.

В полуфинале турнира в Голландии боксер из Казахстана нокаутировал бельгийца Редуана Ассаи.

Сабит является чемпионом Казахстана 2024 года в Караганде, серебряным призером «Кубка Странджа» 2025 года в Софии (Болгария) и чемпионата Азии 2021 года.

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