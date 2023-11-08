Дружба народа – оплот страны Свежий выпуск 8 ноября 2023 г. 5:00 0 Раушан Утеулина В Акмолинской области подвели итоги проекта «Достық дәмі». фото пресс-службы Дома дружбы Уже само название совместного проекта, реализованного КГУ «Қоғамдық келісім» при управлении внутренней политики и Областным историко-краеведческим музеем, «Достық дәмі» («Вкус дружбы») говорило за себя. Его цель – интеграция и межкультурное общение этносов, проживающих в регионе, развитие духовных ценностей казахского народа и гражданского патриотизма, продвижение государственного языка. Эти вечные ценности укрепились в казахстанском обществе и, несомненно, поддерживаются следующими поколениями. Ведь за долгие годы жизни в Казахстане представители этносов усвоили, изучили, впитали обычаи казахского народа, многие прекрасно изъясняются на государственном языке. Стартовал фестиваль в Кокшетау 1 мая нынешнего года, в День единства народа Казахстана. На торжественном открытии присутствовали представители 17 этнокультурных объединений. В их выступлениях звучал посыл: межэтнические отношения становятся сегодня важной частью общенационального единства. Работа Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана направлена на обеспечение общественного согласия и общенационального единства на основе казахстанского патриотизма, консолидирующей роли казахского народа. Тогда же была объявлена программа проекта «Достық дәмі», согласно которой с мая по октябрь этнокультурные объединения девяти районов области и Степногорска провели свои мини-фестивали. В течение полугода в разных уголках области они дарили зрителям возможность окунуться в богатый мир истории, традиций, культуры своих народов, показывали, как владеют государственным языком, хорошо знают историю и культуру Казахстана. Отметим, что на каждом мероприятии большая часть официальных речей, вокальных выступлений взрослых и юных артистов звучала на казахском языке. Безусловно, подобные зрелищные творческие встречи людям нравятся. Но это не единственная причина, по которой необходимо их проводить. Такие мероприятия нужны еще и потому, что воспитывают в людях, особенно молодых, уважение к культуре и быту других народов, укрепляют межнациональное единство. Организаторы отмечают, что было бы хорошо проводить такие фестивали регулярно. – Посещая районы, где проходил фестиваль, мы увидели не только этническое многообразие традиций, культур, кухни народов, проживающих в нашей стране, но самое главное – беззаветную их любовь к своей Родине, многонациональному Казахстану, – отметил руководитель управления внутренней политики Алмас Алин. Финальным аккордом большого областного проекта стал гала-фестиваль, прошедший в стенах КГУ «Қоғамдық келісім» в Кокшетау. Жюри огласило свое решение: призовые места заняли этнокультурные центры Бурабайского, Аршалынского и Атбасарского районов. Гран-при фестиваля «Достық дәмі» присужден этнокультурному объединению Дома дружбы и творчества Степногорска. Остальные участники получили благодарственные письма областной АНК и памятные подарки. В программе гала-фестиваля для его гостей и участников был организован «Экскурсионный променад» по выставке рукодельниц из этнокультурных центров, свою экспозицию представил и Областной историко-краеведческий музей. Самодеятельные артисты АНК подготовили для горожан великолепный концерт из лучших творческих номеров фестиваля. – Проект «Достық дәмі» еще раз подтвердил: в нашей многонациональной области люди живут в дружбе и согласии. Они признают и принимают ценности казахского народа, его традиции. Это основа крепкого государства и сплоченного общества, – подвел итоги фестиваля директор КГУ «Қоғамдық келісім» Ермек Нугманов. #проект #итоги #фестиваль #Достық дәмі