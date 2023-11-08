Дружба народа – оплот страны

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Раушан Утеулина

В Акмолинской области подвели итоги проекта «Достық дәмі».

фото пресс-службы Дома дружбы

Уже само название совместного проек­та, реализованного КГУ «Қоғамдық келісім» при управлении внутренней политики и Областным историко-крае­ведческим музеем, «Достық дәмі» («Вкус дружбы») говорило за себя. Его цель – интеграция и межкультурное общение этносов, проживающих в регионе, развитие духовных ценностей казахского народа и гражданского патриотизма, продвижение государст­венного языка.

Эти вечные ценности укрепились в казахстанском обществе и, несомненно, поддерживаются следующими поколениями. Ведь за долгие годы жизни в Казахстане представители этносов усвоили, изучили, впитали обычаи казахского народа, многие прекрасно изъяс­няются на государственном языке.

Стартовал фестиваль в Кокшетау 1 мая нынешнего года, в День единства народа Казахстана. На торжественном открытии присутствовали представители 17 этнокультурных объединений. В их выступлениях звучал посыл: меж­этнические отношения становятся сегодня важной частью общенационального единства. Работа Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана направлена на обеспечение общественного согласия и общенационального единства на основе казахстанского патриотизма, консолидирующей роли казахского народа.

Тогда же была объявлена программа проекта «Достық дәмі», согласно которой с мая по октябрь этнокультурные объединения девяти районов области и Степногорска провели свои мини-фес­тивали. В течение полугода в разных уголках области они дарили зрителям возможность окунуться в богатый мир истории, традиций, культуры своих народов, показывали, как владеют государственным языком, хорошо знают историю и культуру Казахстана. Отметим, что на каждом мероприятии большая часть офи­циальных речей, вокальных выступлений взрослых и юных артистов звучала на казахском языке.

Безусловно, подобные зрелищные творческие встречи людям нравятся. Но это не единственная причина, по которой необходимо их проводить. Такие мероприятия нужны еще и потому, что воспитывают в людях, особенно молодых, уважение к культуре и быту других народов, укрепляют межнацио­нальное единство. Организаторы отмечают, что было бы хорошо проводить такие фестивали регулярно.

– Посещая районы, где проходил фес­тиваль, мы увидели не только этничес­кое многообразие традиций, культур, кухни народов, проживающих в нашей стране, но самое главное – беззаветную их любовь к своей Родине, многонацио­нальному Казахстану, – отметил руководитель управления внутренней политики Алмас Алин.

Финальным аккордом большого областного проекта стал гала-фестиваль, прошедший в стенах КГУ «Қоғамдық келісім» в Кокшетау. Жюри огласило свое решение: призовые места заняли этнокультурные центры Бурабайского, Аршалынского и Атбасарского районов. Гран-при фестиваля «Достық дәмі» присужден этнокультурному объединению Дома дружбы и творчества Степногорска. Остальные участники получили благодарственные письма областной АНК и памятные подарки.

В программе гала-фестиваля для его гостей и участников был организован «Экскурсионный променад» по выс­тавке рукодельниц из этнокультурных центров, свою экспозицию представил и Областной историко-краеведческий музей. Самодеятельные артисты АНК подготовили для горожан великолепный концерт из лучших творческих номеров фестиваля.

– Проект «Достық дәмі» еще раз подтвердил: в нашей многонациональной области люди живут в дружбе и согласии. Они признают и принимают цен­ности казахского народа, его традиции. Это основа крепкого государства и сплоченного общества, – подвел итоги фестиваля директор КГУ «Қоғамдық келісім» Ермек Нугманов.

#проект #итоги #фестиваль #Достық дәмі

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