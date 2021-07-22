Духовное наследие Великой степи

Ковчег национального кода

Экспозицию зала можно считать одной из форм сохранения и презентации нематериального культурного наследия в рамках списка ЮНЕСКО. Как отметил директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы в день открытия зала, первые шаги по сохранению и включению наших традиций в список ЮНЕСКО были сделаны сразу после обретения суверенитета, и пионером в этом был Мырзатай Жолдасбеков, в то время возглавлявший Национальную комиссию при ЮНЕСКО.

Зал «Нематериальное культурное наследие» будет содейст­вовать сохранению нашей культуры, созданию благоприятных условий для популяризации и актуализации традиций и дос­тижений казахского народа. Нематериальное культурное наследие еще называют «живым наследием», определяющим самобытность народа, содействующим развитию творчества и социального благополучия. Экспозиция зала «Нематериальное культурное наследие» состоит из 8 разделов – элементы, вошедшие в репрезентативный список, исполнительское искусство, обычаи, обряды, праздники, представления, относящиеся к природе и вселенной, знания и обычаи, связанные с традиционными ремеслами, устные традиции и формы выражения, в том числе язык как носитель нематериального культурного наследия, юрта и зона ремесленников, аудиозона.

В национальный список нематериального культурного наследия Казахстана включены поэмы «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», эпос «Көрұғлы», «Батырлар жыры», «Қожанасырдың әзіл әнгімелері», казахские нацио­нальные музыкальные инструменты қобыз, жетіген, сыбызғы, шаңқобыз, казахская национальная кухня и многое другое. Как известно, в 2011 году Казах­стан присоединился к международной Конвенции «Об охране нематериального культурного наследия». В репрезентативный список ЮНЕСКО были внесены знания и навыки изготовления юрты, искусство исполнения традиционного казахского кюя, искусство импровизации (айтыс), праздник Наурыз, күрес, культура приготовления и раздачи лепешек, соколиная охота, игра в асыки. Сюда же отнесли наследие Қорқыт ата, эпическую культуру, народные предания, традиционные весенние праздничные обряды коневодов и интеллектуальную игру тоғыз құмалақ.

Исполнительское искусство зародилось в незапамятные времена и лишь к девятнадцатому столетию выделилось в самостоя­тельный вид художест­венного творчества, став в наши дни одним из важнейших инструментов культуры. В этом разделе представлена история исполнительского искусства казахов, которое включает в себя традиционное казахское домбровое искусство, игру на жетыгене, танец «қара жорға», наследие Қорқыт ата, традиционные песни казахов.

Казахский кюй стал частью богатейшего наследия музыкальной инструментальной традиции тюркского мира. Среди всего разнообразия музыки тюркских народов домбровая традиция у казахов достигла высочайшего мастерства, как на уровне исполнения, так и на уровне художественных ценнос­тей. В традиционной казахской музыке существует два домбровых стиля – токпе и шертпе. В стиле токпе сформировались и функционируют до сегодняшнего дня западно-казахстанская (букеевская), мангистауская и актюбинская исполнительские школы. Западно-казахстанская представлена творчеством Курмангазы, Даулеткерея, Дины. Мангистауская – творчеством Абыла, Есира, Есбая, Оскенбая, Мурата. Актюбинская школа развивает традиции, заложенные Казангапом.

Исполнительский стиль шертпе представлен аркинской, каратауской, восточно-казах­станской, жетысуйской школами игры. Аркинскую школу прославили Таттимбет, Байжигит, Тока, Кыздарбек, Сембек. Каратауская традиция связана с именами Сугира, Жаппаса, Толегена. Восточно-казахстанская школа основана на наследии древних кюев-легенд, а также кюев Раздыка, Байжигита и других.

И самым прекрасным и одновременно наиболее сокровенным наследием этого вида искусства является традиционная музыка, насчитывающая тысячи образцов самого разнообразного по видам и жанрам музыкального и музыкально-поэтического творчества. Казахская народная музыка состоит из эпической, инструментальной и песенной традиции. Каждое из этих нап­равлений в свою очередь делится на региональные локальные стили и школы.

Песенное искусство казахского народа – яркое самобытное явление в свете всей музыкальной палитры традиционной культуры. Известно, что территория Казахстана обширна и граничит со многими государствами. Территориальные особенности, а также географическое положение Казахстана в центре Евразии, бесспорно, повлияло и на формирование особенностей песенной культуры.

Исторически наиболее яркий расцвет традиционной музыкальной культуры казахов пришелся на XIX век, который в отечественном музыкознании принято называть «золотым веком». Действительно, вызывает восхищение тот факт, что фактически каждый регион был представлен ярчайшими личнос­тями. Причем как в эпической и инструментальной, так и песенной культурах. Биржан-сал, Акан-серi, Майра, Естай, Мухит, Укили Ыбрай, Кенен, Абай – имена салов и серi, которые оставили богатое песенное наследие.

Наиболее крупным и многочисленным по представителям является аркинский песенный стиль. Ареал распространения – Сары-Арка (Центральный, Северный и Восточный Казахстан). Западно-казахстанский песенный стиль включает в себя Орал, Мангистау, Актобе. Жетысуйский песенный стиль основался в южных регионах Казахстана.

Народная музыка неразрывно связана с жизнью народа. Это неотъемлемая часть фольклора, существующего, как правило, в устной форме и передаваемого лишь исполнительскими традициями. Не случайно путешест­венники, наблюдавшие жизнь и быт казахов в XVIII–XIX веках, не без удивления и восхищения отмечали сильно бросающуюся в глаза способность народа к творчеству, стремительной музыкально-поэтической импровизации, широкую вовлеченность в сферу музицирования всего населения – от младенцев до глубоких старцев.

Большой вклад в изучение древних казахских музыкальных инструментов внес музыковед Болат Сарыбаев, особая его заслуга состоит в том, что им впервые была предпринята попытка научного описания и комплексного изучения музыкального фольклора казахского народа. При этом исследователь опирался на данные смежных наук – этнографии, археологии, лингвистики.

К середине прошлого столетия многие из казахских народных инструментов были утеряны, либо находились в стадии «вымирания». Ученый не только оживил большинство видов музыкальных инструментов, но и «вдохнул жизнь» в музыку, исполняемую этими группами инструментов.

Народный инструментарий казахов, сформировавшийся за многовековой период развития национальной музыки, включает такие виды инструментов, как сыбызғы, саз сырнай, үскірік, тастауық, қамыссырнай, қоссырнай, шаңкобыз, мүиізсырнай, ұран, жетыген, шертер, домбра, қылқобыз, ударные – даңғыра, кепшік, дабыл, дұдыга, дауылпаз, шыңдауыл, асатаяк, коңырау. Согласно исследованиям Болата Сарыбаева, существовали и деревянные сыбызғы. Несмотря на то что процесс изготовления сыбызғы достаточно прост, техника игры на нем непроста и требует от музыканта большого мастерства. Привлекает внимание постановка аппарата. Трубка во время исполнения вставлялась в зуб исполнителя. Из этого следует, что в традиционной среде на нем могли играть мужчины только до определенного возраста. Исполнительство на сыбызғы – это гортанно-духовая манера звукоизвлечения, то есть выдувая мелодии на инструменте, певец одновременно поет бурдон. Один музыкант извлекает два голоса, таким образом, сыбызговые кюи двухголосные. Эта особенность является уникальной стороной традиционной казахской музыки.

Мир мастерства и чародейства

Во все времена игры и праздники имели огромное общественное значение. Традиционные народные развлечения охватывают различные сферы хозяйственной, повседневной, духовной жизни казахского народа. Возникнув в глубокой древности в кочевой среде, традиционные игры отражают особенности мировоззрения и материальной культуры казахов и имеют важные воспитательные, эстетические и ритуальные функции.

Бауыржан Момышулы в своей книге «Дневник командира» отмечал, что на собственном опыте убедился в том, что в воспитании у солдата боевых качеств бойца колоссальную роль играют военное прошлое народов и национальные традиции. И такие военно-спортивные игры, как сайыс, аударыспақ, жамбы ату, скачки, күрес, выполняли широкую и универсальную функцию, связанные как с военным бытом, так и с хозяйственной деятельностью общества. Огромная часть национальных игр (аламанбайға, көкпар) несла обрядовое, ритуальное назначение, входящее в систему брачных, а также поминальных и погребальных церемоний.

Народные торжества (мейрам, той, ас) и игры посвящались знаменательным событиям и носили общественный характер. Самым большим праздником, по сведениям исследователей, считались поминки с конскими скачками. Известно, что асы, устраиваемые в честь старейшего в роду, собирали множество людей, иногда до 15 тыс. человек, независимо от сословной принадлежности. О том, что там «говорили и показывали», в степи рассказывали несколько лет, слагали песни. Торжество продолжалось от 3 до 7 дней, в зависимости от материальных возможностей организаторов. При этом ежедневно проводились какие-нибудь игры, состязания, и заключительный день завершался грандиозной скачкой, которая и давала славу поминкам.

«Ақсүйек» – это игра для детей постарше и молодежи, в которую играли за аулом в лунную ночь, в летнюю пору. Название «ақсүйек» означает «белая кость», вместо нее могли использоваться также мяч, палка. Существует нес­колько вариантов правил игры. Самый простой – играющие выст­раиваются в шеренгу, ведущий, стоя к ним лицом, забрасывает как можно дальше в траву за спины играющих ақсүйек. Затем по команде ведущего игроки отправляются искать белеющую во тьме кость. Тот, кто нашел ақсүйек, должен принести ее ведущему, а остальные пытаются помешать ему.

Традиции казахов прежде всего ассоцируются с гостеприимством: гость у казаха – персона особенная и всегда желанная. Формирование казахской кухни происходило под воздействием многих факторов – кочевой образ жизни, постепенный переход к оседлости, масштабные изменения в народном хозяйстве. В основном национальная еда казахов состоит из мяса и молочных продуктов.

Немаловажную роль в разнообразии национального меню сыграли также огромные пространства страны и ее географическое разнообразие – переход от степей и равнин к горным массивам, смена засушливых пустынь на плодородную почву с озерами, лесами и реками. Иными словами, в разных регионах одни и те же блюда могли готовить иначе, там, где преобладают низкие температуры, люди ели больше мяса, пища была жирной и сытной, в жарких областях добавляли много овощей и круп, в районе Каспия рыба нередко заменяла мясо. Как следствие, примечательной особенностью казахской кухни стало отсутствие строгих рецептурных рамок и правил подачи одних и тех же блюд. Такой подход, несомненно, позволяет наиболее полно ощутить национальный колорит и многообразие казахской культуры.

Казахская кулинария отличалась своеобразной технологией. Особенность жизненного уклада казахского народа наложила отпечаток на способы приготовления пищи. В традиционной казахской кухне предпочтение всегда отдавалось варке. Именно этот процесс позволяет получать мягкие и нежные вкусовые оттенки мяса, придает ему сочность и аромат.

Большое место отводилось заготовке и длительному хранению продуктов. Во время забоя скота часть мяса заготавливали впрок, для чего его солили, вялили. Иногда коптили, деликатесные изделия готовили в основном из конского мяса – қазы, шужуқ, жал, жая, қарта.

Широко использовались молоко и молочные продукты, но предпочтение отдавалось кисломолочной продукции, так как ее проще и легче было сохранять в условиях кочевой жизни. Хлеб чаще всего выпекался в виде лепешек, из печеных изделий наибольшей популярностью пользовались и пользуются баурсаки. Из напитков всегда любимыми были кумыс, шубат и айран, особое место занимал чай.

Важнейшее место в богатой культуре казахов занимают нацио­нальные обычаи и традиции. В них содержится мудрость предков, наказы, касающиеся всех сторон и этапов жизни казахов. Большое влияние на их формирование оказали исторические события и религиозные мировоззрения. В частности, многие традиции и обычаи уходят корнями в тенгрианство, языческие представления об устройстве мира, существовавшие до принятия ислама. В то же время они тесно переплетаются с мусульманскими обычаями. Таким образом, в казахской культуре образовался своеобразный симбиоз обычаев и традиций, которые гармонично сочетаются и дополняют друг друга, пронизывая все этапы жизни человека – замужество, беременность, рождение и воспитание детей, обычаи гостеприимства, устройство праздников и поминок, погребально-поминальный обряд и самые разнооб­разные моменты и сферы жизни.

Среди всех праздников почетнейшее место занимает Наурыз. Современное казахское название Нового года пришло из персидского языка. В прежние времена казахи называли его «Ұлыс күні» – днем всего племени. Традиции Наурыза уходят корнями в далекое прошлое. Его происхождение имеет отношение к одному из самых древних праздников в истории человечества – Новому году по солнечному календарю, традиционно отмечаемому в день весеннего равноденствия. Первые письменные упоминания о нем встречаются в греческих источниках.

У казахов празднование Наурыза приобрело свои национальные черты. Праздник прежде всего был связан с периодом окота скота и возрождением природы после зимних холодов. Начало года знаменовалось появлением зелени, и после противостояния тяготам зимы с приходом весны важно было принять участие в празднике зарождения жизни.

Отличительная черта казахского декоративно-прикладного искусства – его тесная связь с традициями и обычаями кочевой цивилизации, которая на определенных исторических этапах восприняла достижения материальной культуры оседлых земледельческих племен, населявших Центральную Азию. Прикладное искусство у казахов представлено ковроткачеством, изготовлением разного типа узорных войлочных ковров и предметов домашнего обихода из орнаментированного войлока, плетением орнаментированных циновок, вышивкой, узорным ткачеством, тиснением по коже, резьбой по дереву и художественной обработкой металла. Произведения, созданные народными мастерами, имели практическое, художественно-эстетическое, обрядовое, магическое значение.

Войлочное производство – сложный процесс, требующий определенных навыков. И потому в нем принимали участие все молодые жители аула – от заготовки шерсти, ее раскладки на циновке, опрыскивания горячей водой и утрамбовки до получения готового войлока.

Ткачество и ковроделие, плетение циновок – древнейшие из промыслов. Наряду с ними и кузнечное ремесло было подчинено потребностям кочевой жизни, обеспечивало население предметами хозяйственного и бытового назначения. Потому кузнецы, как ұста, дарханы и шеберы, пользовались большим уважением. В народе даже существовало представление, что кузнецы обладают сверхъестественными силой и способностями. А казахские зергеры создавали свои предметы в декоративно-прикладном исполнении и владели сложной техникой ювелирного дела – штамповкой, гравировкой, чеканкой, сканью, насечкой, литьем, чернением, зернью, филигранью, эмалью.