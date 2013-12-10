Без преувеличения могу сказать, что душой горю на производстве, мне нравится свобода творчества. Вернуть потребителям натуральные продукты – очень актуальная и благородная задача. В ее решении помогает организованная государством учеба предпринимателей. В этом году я прошел в Астане двухнедельные курсы фонда «Даму», теперь надеюсь попасть на тренинг в Германию.

Переработку рыбы – соление, вяление, копчение и т. д. – мы уже восстановили, бывшие рабочие вернулись в цеха. Продукция поступает в Рудный и Костанай, отправлены пробные партии в Россию. Есть задумка восстановить и собственное разведение и выращивание рыбы, чтобы контролировать ее качество на всех этапах.

Саян МОЛДАБЕКОВ, директор ТОО «Балык зауыты»