Два миллиона тенге проиграл должник по алиментам в букмекерской конторе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Кызылорды в текущем году привлечены к административной ответственности 135 должников и 4 должника - к уголовной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

К примеру, один из должников, имея задолженность по алиментам на сумму 5,2 млн тенге, проиграл в букмекерской конторе «Олимп» 2 млн тенге.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и после полного погашения долга по алиментам он примирился с потерпевшей стороной, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Оплата алиментов в срок и в полном объеме — это обязанность и долг каждого родителя, напомнили в надзорном органе.