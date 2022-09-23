Два новых предприятия запустили в индустриальной зоне Алматы

Ерболат Досаев принял участие в запуске сразу двух предприятий в Алматы – суперсервиса от мирового лидера в области производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals и инвестиционного проекта по производству диагностических тест-систем ТОО “Каз-Диа-Тест”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Суперсервис от мирового лидера Weir Minerals реализуется ТОО KazStroyTrade в малом промышленном парке на территории индустриальной зоны Алматы (ИЗА). На площади в 2450 квадратных метров планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности общего назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки. Планируемая производственная мощность – 600 единиц продукции в год. Общие инвестиции в проект составили 1,25 млрд тенге. Предприятие создаст более 60 новых рабочих мест.

Реализация проекта позволит удовлетворить спрос крупных компаний, применяющих в своей деятельности горнодобывающее оборудование.

“Это первый подобный завод в Центральной Азии. У Weir Minerals уже есть обширный опыт сотрудничества с казахстанскими компаниями, такими как KAZ Minerals и Kazzink. Оборудование Weir Minerals давно зарекомендовало себя и надежно функционирует на местных медных шахтах. Теперь у отечественных компаний будет возможность покупать и обслуживать оборудование у нас, в Алматы”, – сказал во время приветственной речи Ерболат Досаев.

Глава города принял также участие в открытии завода ТОО “Каз-Диа-Тест”, который будет выпускать 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода – 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта – 4,6 млрд тенге, из которых 50% – собственные средства, 50% – заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест.

“Реализация подобного проекта – это своевременное и актуальное решение, особенно учитывая эпидемиологическую ситуацию последних лет. Пандемия коронавируса наглядно показала, что богатство “номер один” – это здоровье. Поэтому наличие собственных систем тестирования – важный шаг, достижение не только для города Алматы, но и для всего Казахстана, для всей системы здравоохранения в целом”, – сказал глава города во время церемонии открытия предприятия.

Ерболат Досаев поручил управляющей компании ИЗА создать максимально благоприятные условия для работы производственных предприятий.