Два российских блогера сказали о Казахстане больше, чем от них ждали

Если вы не верите в силу печатного слова, считаете, что критикой кино должны заниматься только те, кто снимает, а критикой еды – те, кто готовит, то имена двух казахстанских гостей вам едва ли знакомы. А если знакомы, то не кажутся авторитетными.Однако если вы признаете, что критика – это для наших широт самое болезненное оружие, а признание хорошо лишь то, что состоялось за рубежом, то визит Варламова и Дудя в Казахстан не остался для вас незамеченным.Эффект Варламова – это явление. Блогер, которого часто упрекают в отсутствии профессионального образования, специализируется на критике городов и общественных пространств. Встречная критика его компетенций – не что иное, как защитная реакция. Но это глупости. Ведь не нужно оканчивать кулинарный техникум, чтобы определить, что пельмешки сварены плохо, что половина фарша в процессе лепки украдена, а повар вас не любит.Как минимум Варламов – это свежий взгляд. Причем не только на архитектуру. От блогера частенько достается всем. Особенно чиновникам. И за это его сильно не любят. Ведь на самом деле, когда человек приезжает в город, его мало что интересует, кроме личного комфорта. Зачем ему знать про сложность процедур государственных закупок, некомфортный климат, месячные нормы осадков за один день и другие классические отговорки, которые чиновники используют, чтобы прикрыть свою некомпетентность.Варламов чаще всего говорит о простых вещах, которые в производстве стоят столько же, сколько и плохие. Допустим, о том, что велосипедная дорожка должна представлять единую транспортную сеть, а не одиночный отрезок, ведущий в никуда и упирающийся в тупик. Еще о том, что зеркальные фасады – прошлый век. Все это здорово смотрится на 3D-моделях, но выглядит неживым и искусственным в реальной жизни.Яркий пример – Дворец молодежи в столице. Первоначальный проект 70-х годов предусматривал прозрачное фасадное остекление, что позволяло объединить происходящее внутри с уличной жизнью. Гуляющие на прилегающей площади могли видеть ярко освещенные интерьеры, танцующие пары. Что теперь? Капитальный ремонт берет за основу реконструкцию образца 1998 года, когда мода на «евроремонт» диктовала весьма странные и неактуальные решения. В том числе зеркальные фасады.Выглядеть это в 2021 году будет старомодно и глупо. Количество домов с таким остеклением превышает все допустимые пределы. Недостаток у них один – совершенно непонятно, работает объект или нет. Есть внутри люди или это заброшенная стройка. Когда попадаешь в целый город, построенный таким образом, становится жутковато: ни света в окошке, ни занавесок, ни цветка на подоконнике.«Все эти стекляшки – безликие, они не имеют абсолютно никакого отношения к Казахстану. Это не имеет ничего общего с вашей культурой. Это не проблема Казахстана, это проблема всего мира», – отметил блогер в одном из интервью и добавил, что на левом берегу в столице по-хорошему много что вообще нужно сносить. Обиднее, правда, было не это, а ремарка насчет качества новостроек, которые развалятся сами, и сносить ничего не придется.В нынешний раз упрекать Варламова в предвзятости сложно. Приехал он по приглашению крупного застройщика, без цели критиковать, да и прием был радушным. Как хороший гость блогер с удовольствием заметил, что был в Казахстане совершенно счастлив. Фото в национальной одежде, в юрте на фоне гор – тому подтверждение. Сложно в таком антураже быть несчастным.«Неделю назад я сидел в юрте с видом на горы, ел бешбармак и думал, как хорошо жить! Ох, вы даже не представляете, какой бешбармак я ел! Каждая ложечка – это великолепная ступенька на лестнице, ведущей в рай!» – пишет блогер.Впрочем, досталось даже приглашающей стороне. Например, за строительство внутри своих жилых кварталов больших спортивных площадок. Варламов отметил, что для тех, кто проектирует площадки для шумных активностей, в аду приготовлено специальное место, и черти будут непрерывно играть в баскетбол под их окнами. И это справедливо: такие площадки лучше выводить в парковые зоны, где ни яркий свет, ни активная приверженность здоровому образу жизни не помешают жильцам спать спокойно.Разумеется, досталось от Варламова ЛРТ и выделенным автобусным полосам, по которым в Казахстане хотят разрешить ездить автомобилям по определенному графику в выходные дни и вне часов пик. По мнению блогера, в конечном итоге послабления приведут к полному игнорированию запрета на выезд на полосу.«Водители быстро поймут, что это не строгое правило. Когда запрет не строгий, когда есть какие-то допущения, они начинают несерьезно к нему относиться и нарушать вообще всегда», – считает Варламов. И это, пожалуй, тоже справедливо.У нас, как правило, работает только конкретная схема. Например, «без маски нельзя». Как только начались послабления для тех, кто занимается спортом или идет с членом семьи, функция контроля дала сбой. Работает только конкретика: заезжать на автобусную полосу нельзя. Точка.Есть и другие противоречия у такого решения. Главное – это лишение смысла самой идеи. Ведь все это делается не для того, чтобы автобус просто проехал быстро. Важно присутствие комплексных мер, которые позволят общественному транспорту стать популярнее автомобилей. В противном случае личного транспорта будет становиться все больше и больше, и никакие развязки и расширение дорог никогда не спасут.«Наряду с этими факторами «выделенки» стимулируют людей пересаживаться из личного автомобиля в муниципальный транспорт. Это уменьшает количество машин на дорогах и, следовательно, избавляет город от пробок. В итоге все, в том числе водители автомобилей, перемещаются по нему быстрее. В таких городах, как Алматы, на 1 000 жителей приходится меньше 333 автомобилей. То есть меньше трети населения требует, чтобы все дороги отдали им в безраздельное пользование. Они не желают учитывать интересы тех, у кого нет машины и кто пользуется общественным транспортом», – написал Варламов в своем блоге.Кстати, поддержали в этом вопросе Илью Варламова и местные урбанисты. Они считают, что данный проект разработан слишком поспешно и требует качественной экспертной оценки. Выделенные полосы сегодня используются экстренными службами: скорая, пожарные, полиция. Так что это еще и важный свободный коридор для спасения жизней. Нужно ли закрывать его так поспешно?Собственно, по этой причине и ЛРТ Варламов считает достраивать не нужным. Лучше сделать сеть трамвайных линий по всему городу. Одна линия ЛРТ, даже если ее достроить, принципиально в городе ничего не изменит.Пожалуй, самое сложное, что есть в урбанистике, это доступность в обсуждении. Скажем, в вопросах молекулярной химии дебаты едва ли проходят столь массово и агрессивно. Тема благоустройства же разрывает шаблоны. Все – специалисты. Но на практике даже столица, несмотря на все старания, не стала идеальным городом для жизни.Одна из причин, о которой говорил и Варламов, – оторванность чиновников и горожан как друг от друга, так и от реальности. В результате долгое время строилось так много объектов, которые хороши только с высоты птичьего полета, что в масштабе отдельно взятого человека не осталось ничего соразмерного.Проспекты – что поле, за жизнь не перейти; огромные парки, за которыми сложно ухаживать; придомовые территории, которые жильцы не чувствуют своими. Как результат, по сути, бесхозные пространства, за содержание которых никто не хочет платить или отвечать. Поэтому детские площадки разрушаются, цветники сохнут, парки выглядят пустынными.Столичные урбанисты, к счастью, не сдаются. С началом летнего сезона в городе появляются новые точки притяжения. Новые фонтаны, интересные локации. Но самое главное – появляются связующие велодорожки, пешеходные улицы, тротуары и даже мосты, чтобы горожане могли комфортно перемещаться между подобными локациями.Новый мост появится в столице и объединит в единый кластер два парка – Парк Первого Президента и парк вдоль реки Ишим. И если Парк Президента уже достаточно популярен, то второй парк сегодня выглядит просто печально, потому что доступа к нему практически нет. И огромный забор, и огромные же пустые территории антуража этому месту не добавляют.«Вдоль проспекта Бауыржана Момышулы до набережной благоустроим пешеходный бульвар. На территории волнообразной аллеи планируем установить столы для настольного тенниса и шахмат, теневые зоны для отдыха и качели. Данная прогулочная достопримечательность сыграет роль экомаршрута, объединяя Триатлон-парк с новым сиреневым садом. Там высадим свыше тысячи саженцев сирени. Там будет своего рода сиреневый сад», – написал аким столицы Алтай Кульгинов в своем Instagram.На прошлой неделе в городе заложено несколько аллей. Помимо сиреней возле Astana Opera высажены дубы. И в целом урбанисты хотят сделать упор на цветущие растения, чтобы весна в городе смотрелась еще наряднее.Хотя и мы уже писали об этом на страницах «Казахстанской правды», при этом в совершенном запустении остается старый дендрарий в городском парке. Огромная территория, засаженная дубами и другими редкими видами растений и деревьев, не вызывает абсолютно никакого интереса ни у озеленителей, ни у урбанистов. Именно здесь могла бы получиться уникальная зеленая точка притяжения.И это, несомненно, проблема преемственности. Меняются акимы, архитекторы, урбанисты. И едва ли кто-то наверняка может сказать, что именно имели в виду предшественники, реализуя ту или иную программу.Яркий пример – сквер возле Органного зала. На месте снесенных двухэтажных домиков поставлены скамейки, детские площадки. И все хорошо, и даже урны в музыкальной стилистике, и уличные музыкальные инструменты стоят: барабаны, ксилофон. Но несколько конструкций вызывают вопрос.Стеклянные павильоны установлены вдоль тротуара. На автобусные остановки не похожи: слишком маленькие, повернуты спиной к дороге. На беседки для отдыха тоже не тянут: слишком меленькие, да от солнца в них не спрячешься и от дождя. Загадка, и никто не знает, зачем это сделано.Оказалось, все просто: по задумке проектировщиков – это такая мини-сцена для уличных музыкантов. Вот только музыкантам никто об этом, видимо, не сказал. А самим им такая идея в голову не придет: играть там, где шумят машины, и пешеходов, то есть зрителей, совсем мало. Но нелепая и нефункциональная конструкция стоит. И не одна.Таких примеров много. Казалось бы, немного докрути, добавь фантазии, любви к городу и к людям – и будет всем счастье. Но реальность, похоже, пока еще далека от идеальной.Взять хотя бы конкурс на эскиз памятника Батырхану Шукенову. Памятник планируют поставить в столице. Разумеется, за счет спонсорских средств. Конкурс даже не объявили, а в Сети появился первый комментарий, в котором предположили, что это будет бронзовая 3D-модель фотографии, которую поисковые системы выдают первыми по запросу «Батырхан».Все предложенные эскизы так и выглядят. Шукенов стоит с саксофоном, сидит на стуле с саксофоном, просто стоит. Креатива, как говорится, ноль. Хотя памятник планируют творческому человеку поставить. А получается чиновник какой-то. Таких памятников-близнецов в городе хоть отбавляй.А ведь вариантов – сотни. Посмотрите, какое граффити посвятили Олегу Янковскому в Москве. На стене кадр из фильма Андрея Тарковского «Ностальгия». Герой Янковского несет горящую свечу, прикрывая ее плащом от ветра. Свеча настоящая, для нее сделали отверстие в кирпичной стене. И люди постоянно поддерживают этот огонь, принося и устанавливая новую свечу.Сильно! А что у нас? Поставили на Арбате памятник «Битлз». Зачем здесь? Почему им? Великолепная ливерпульская четверка – нет никаких сомнений. Но где логика? И двум из них периодически надевают медицинскую маску на лицо. И почему-то Джону и Джорджу. Хотя, по логике, они нужнее Ринго и Полу.С зимней локацией в Триатлон-парке аналогичная история. Сделали парк развлечений с катком, горками. Классно. Но почему в стилистике сериала «Игра престолов»? Проект давно уже закончился, в рекламе за счет городского бюджета не нуждается. И вообще, довольно сомнительно, что для семейного парка выбран антураж сериала с рейтингом 18+, где секс и убийства занимают добрую половину экранного времени.Понятно, что и драконы, и «Битлз» просто где-то на складе ждали своего часа. Проще и быстрее купить готовое, чем подумать о своем. И вместо фэнтези сделать макет средневековой восточной крепости. На территории нашей страны было достаточно реальных образцов, обыграв которые можно было создать просто фантастический по силе проект. Но поставили дракона, который, конечно, вызвал недоумение. Причем даже там, где его не ждали. Одна жительница города очень возмущалась: почему Дракон, ведь Год Змеи вроде?!Добавить остается разве что сохранность площадки, которую не стали разбирать и оставили на лето. Хотя на месте этом была площадка для роликов, и спортсмены здесь охотно тренировались. Возможно, это тоже вопрос преемственности, и тем, кто драконов ставил, об этом просто забыли рассказать.Имя «Ирины Кайратовны» тоже нечасто услышишь в официальных медиа. Но известный российский блогер Юрий Дудь приехал в Казахстан, чтобы записать интервью с отечественной креативной группой, которая снимает клипы, поет и занимается юмором. Точнее – сатирой.В комментариях под выпуском на YouTube – огонь. И большинство – в превосходной степени. Причем речь не только о группе. Там, знаете, столько дорогого про страну и живущих в ней людей. Про природу, которую показал блогер, про думающую молодежь. Про простых ребят, которые хотят развиваться, а не просто жить на откатах. Многое спорно, многое молодо-зелено, но смотрится на одном дыхании! И юмор – интересный. И сатира – настоящая.Когда возник вопрос за реальный срок для блогера, выпускающего фейковые новости под видом сатиры, – это в самом деле несерьезно. Сатира – это «Ирина Кайратовна», а не фейковые новости. Не надо путать.Здесь, конечно, не следует романтизировать. Но факт остается фактом: популярных казахов у Дудя было больше, чем девушек. Это и Сабуров, и Скриптонит, и Чебатков, и Айсултан Сеитов. Хотя, конечно, выглядит довольно странно, когда творчество «ИК» в телевизоре поет детский хор. Это так же странно, как «Игра престолов» для детской локации. Все-таки здесь тоже контент 18+ и по смыслу, и по лексике.Но если первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев комментирует интервью – это точно событие. В частности, реакция Абаева на критику власти со стороны группы.«Это их право. Это не первые люди в нашей стране, кто критикует власть. Вполне нормальное явление для цивилизованного мира. Конечно, с некоторыми тезисами я не согласен. С некоторыми согласен частично. Ну а в целом много правильных вещей было озвучено. За это им можно только поаплодировать. Тут же самое главное – неравнодушие ребят к судьбе страны. Думаю, это неплохой маркер нашей новой культурной волны. За последние годы выросло и окрепло новое поколение творческой молодежи. Это не только певцы, артисты, вайнеры, но и плеяда новых молодых художников, актеров, режиссеров театра и кино, фотографов и так далее. Многие из них вносят просто колоссальный вклад в популяризацию казахского языка. Они делают это модным, востребованным, особенно в молодежной среде», – сказал Абаев в эфире программы «Открытый диалог 2.0».