За семь дней спортсменка ДЧС МЧС РК Дана Дидай сумела дважды подняться на пьедестал почёта престижных соревнований - по боксу и рукопашному бою. В Караганде на международном турнире по боксу памяти Галыма Жарылгапова она завоевала бронзовую медаль, а в Астане стала серебряным призёром Кубка на призы председателя КНБ по рукопашному бою. О напряжённой соревновательной неделе, эмоциях и дальнейших целях спортсменка рассказала в интервью нашему изданию

- Дана, всего за одну неделю - два турнира и две медали. Насколько тяжёлым оказался этот период?

- Неделя действительно была очень насыщенной и непростой. Практически без паузы между соревнованиями, с постоянными переездами и восстановлением. Каждый турнир, каждый бой были по своему сложными, но именно в таких условиях проверяется характер и уровень подготовки.

- Чем отличались эти старты друг от друга?

- Бокс и рукопашный бой требуют разного подхода, тактики и концентрации. В боксе важно чувство дистанции, работа на скорости, а в рукопашном бою - универсальность и умение быстро адаптироваться к ситуации. Переключаться между дисциплинами было непросто, но это очень ценный опыт.

- Довольны ли вы своими результатами?

- Конечно, всегда хочется большего, но я довольна тем, что смогла достойно выступить и завоевать медали на турнирах высокого уровня и в боксе, и в соревнованиях по рукопашному бою. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении и проделанная работа не напрасна.

- Что для вас было самым сложным на этих стартах?

- Физическое и эмоциональное восстановление между боями. Когда соревнования идут одно за другим, важно сохранять концентрацию, не перегореть и выходить на каждый поединок с максимальным настроем. Хотелось бы выразить благодарность моим тренерам и всей команде за плодотворную подготовку, веру и постоянную поддержку. Особую признательность хочу выразить министру МЧС РК Аринову Чингису Сайрановичу и руководителю ДЧС МЧС РК Алматинской области Даурену Оразбекову за всестороннюю помощь в организации учебно-тренировочного процесса и выездов на соревнования. Без их поддержки такие результаты были бы невозможны.

- Какие цели ставите перед собой дальше?

- Будем работать ещё усерднее, анализировать ошибки и повышать уровень подготовки. Впереди новые старты и задачи, и я настроена двигаться только вперёд. Хочу представлять нашу страну на чемпионатах мира и Азии, на Олимпийских и Азиатских играх. К этому и буду стремиться.