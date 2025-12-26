Две медали за неделю: Дана Дидай – о выступлении на престижных турнирах

Спорт
19

За семь дней спортсменка ДЧС МЧС РК Дана Дидай сумела дважды подняться на пьедестал почёта престижных соревнований - по боксу и рукопашному бою. В Караганде на международном турнире по боксу памяти Галыма Жарылгапова она завоевала бронзовую медаль, а в Астане стала серебряным призёром Кубка на призы председателя КНБ по рукопашному бою. О напряжённой соревновательной неделе, эмоциях и дальнейших целях спортсменка рассказала в интервью нашему изданию

- Дана, всего за одну неделю - два турнира и две медали. Насколько тяжёлым оказался этот период?

- Неделя действительно была очень насыщенной и непростой. Практически без паузы между соревнованиями, с постоянными переездами и восстановлением. Каждый турнир, каждый бой были по своему сложными, но именно в таких условиях проверяется характер и уровень подготовки.

- Чем отличались эти старты друг от друга?

- Бокс и рукопашный бой требуют разного подхода, тактики и концентрации. В боксе важно чувство дистанции, работа на скорости, а в рукопашном бою - универсальность и умение быстро адаптироваться к ситуации. Переключаться между дисциплинами было непросто, но это очень ценный опыт.

- Довольны ли вы своими результатами?

- Конечно, всегда хочется большего, но я довольна тем, что смогла достойно выступить и завоевать медали на турнирах высокого уровня и в боксе, и в соревнованиях по рукопашному бою. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении и проделанная работа не напрасна.

- Что для вас было самым сложным на этих стартах?

- Физическое и эмоциональное восстановление между боями. Когда соревнования идут одно за другим, важно сохранять концентрацию, не перегореть и выходить на каждый поединок с максимальным настроем. Хотелось бы выразить благодарность моим тренерам и всей команде за плодотворную подготовку, веру и постоянную поддержку. Особую признательность хочу выразить министру МЧС РК Аринову Чингису Сайрановичу и руководителю ДЧС МЧС РК  Алматинской области Даурену Оразбекову за всестороннюю помощь в организации учебно-тренировочного процесса и выездов на соревнования. Без их поддержки такие результаты были бы невозможны.

- Какие цели ставите перед собой дальше?

- Будем работать ещё усерднее, анализировать ошибки и повышать уровень подготовки. Впереди новые старты и задачи, и я настроена двигаться только вперёд. Хочу представлять нашу страну на чемпионатах мира и Азии, на Олимпийских и Азиатских играх. К этому и буду стремиться.

 

#бой #бокс #медали #чемпионка #Дана Дидай

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Знаете, каким он парнем был...
Настоящий профессионал
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Алматинские борцы получили денежные вознаграждения
Новые назначения и стратегия развития: итоги собрания Федер…
Жамбылским призерам летних Сурдлимпийских игр вручили серти…
Триумф Алматы на ЧРК по борьбе: Омар Алиев – об успехе и но…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]