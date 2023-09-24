Две медали завоевали на Азиаде дзюдоисты Казахстана
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В копилке нашей сборной «серебро» и «бронза» континентальных игр в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz.
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Она стала второй в весовой категории до 48 килограммов.
В финале Абиба встречалась с японкой Нацуми Цунодой, уступив досрочно.
Чуть позже Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место он оказался сильнее Мерзода Суфиева из Таджикистана.