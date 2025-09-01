Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области

Образование
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В селе Токабай Аральского района введена в эксплуатацию школа на 100 мест. А в поселке Саксаульск открыли школу будущего на 300 мест, передает Kazpravda.kz

В церемонии их открытия приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, депутаты Мажилиса Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мурат Ергешбаев, глава правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Как проинформировал аким, в этом году бюджет сферы образования региона составил 346 млрд 800 млн тенге, а за счет возвращенных активов в 8 млрд 200 млн тенге будет профинансировано строительство пяти школ.

– Благодаря поддержке Президента и Правительства в регионе открываются новые школы, что кардинально решает проблему трехсменок, – отметил Нурлыбек Налибаев. – С 2023 года на средства областного бюджета при девяти школах возведены пристройки, что увеличило их вместимость на 2 900 мест. За три года капитально отремонтированы 15 зданий. Это решило проблемы семи аварийных школ. Еще три аварийных учреж­дения образования планируется построить заново за счет респуб­ликанского бюджета. В ближайшие три года в регионе пройдет реновацию 51 школа.

Еще одну школу на 150 мест откроют в ноябре – сейчас ее строят в ауле Мергенсай Аральского района за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Отметим, благодаря данному фонду в областном центре была построена школа-интернат для одаренных детей физико-математического направления с общежитием на 400 мест.

Для развития системы дополнительного образования за три года в Приаралье построено четыре дома школьников и две школы искусств. Еще один Дом школьников на 200 мест и Школу искусств на 50 мест открыли на днях в Шие­лийском районе.

Как сообщил главный специалист отдела образования Аральского района Бостандык Сыдыков, новое здание средней школы № 248 в ауле Токабай построено на месте старого. Ранее оно было признано аварийным.

– Сельские дети временно учились в здании местного акимата, – рассказал специалист. – Реконструкция произведена за счет спонсоров. Строительство учебного заведения сразу же создало комфортные условия для обучения детей. В новой школе под началом 34 педагогов будет учиться 140 ребят, из них 12 – первоклашек. Отмечу, в этой школе в прошлом учебном году 11-й класс окончили 13 учащихся, один из них стал обладателем знака «Алтын белгі». А по итогам ЕНТ 10 из 12 выпускников получили государственные гранты.

В рамках инициированного Главой государства национального проекта «Келешек мектептері» в области возведут 10 школ на 6 900 мест. Одну из них, седьмую по счету, ввели в эксплуатацию в Саксаульске. Ожидается, что к 1 сентября в регионе откроют еще две школы нового формата.

Как сообщила глава отдела образования Аральского района Санира Жанназарова, теперь в районе функ­ционируют две комфортные школы. Первая была открыта в январе текущего года в районном центре – городе Аральске.

– Планируется, что в новой школе № 294 Саксаульска в 24 класс-комплектах в две смены под руководством 42 педагогов будут учиться порядка 600 детей, – уточнила Санира Жанназарова. – Из них 46 пойдут в первый класс, а в выпускном знания получат 35 школьников.

#школа #Кызылординская область #открытие

