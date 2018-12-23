Две тысячи "Дедов Морозов" пробежали по Санкт-Петербургу

Традиционный предновогодний забег в костюмах Дедов Морозов в Петербурге в этом году стал особенно массовым, по информации организаторов, в нем приняли участие около двух тысяч человек, сообщает "Российская газета".
Как сообщили в городском Законодательном собрании, пробежать по Северной столице в облике зимнего волшебника захотели спортсмены-любители из 12 российских городов и регионов, а также гости из 13 стран Европы и Азии.
Старт забегу дал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который в этот день зажег огни на главной елке Санкт-Петербурга и открыл традиционную Рождественскую ярмарку перед ТЮЗом.
Маршрут для взрослых длиной около 2,5 километра пролегал мимо зданий Государственного Эрмитажа, в том числе по Миллионной улице и набережной Мойки, детскую трассу проложили вокруг Александровской колонны.
Костюмы для участников подготовили организаторы - колпак, борода, куртка, штаны, ремень, а также номер. Однако некоторые посчитали, что это - наряд Санта-Клауса, а не Деда Мороза, и вышли на дистанцию в собственной "дедморозовской" шубе и с посохом.
Как сообщили в городском Законодательном собрании, пробежать по Северной столице в облике зимнего волшебника захотели спортсмены-любители из 12 российских городов и регионов, а также гости из 13 стран Европы и Азии.
Старт забегу дал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который в этот день зажег огни на главной елке Санкт-Петербурга и открыл традиционную Рождественскую ярмарку перед ТЮЗом.
Маршрут для взрослых длиной около 2,5 километра пролегал мимо зданий Государственного Эрмитажа, в том числе по Миллионной улице и набережной Мойки, детскую трассу проложили вокруг Александровской колонны.
Костюмы для участников подготовили организаторы - колпак, борода, куртка, штаны, ремень, а также номер. Однако некоторые посчитали, что это - наряд Санта-Клауса, а не Деда Мороза, и вышли на дистанцию в собственной "дедморозовской" шубе и с посохом.