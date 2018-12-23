Две тысячи "Дедов Морозов" пробежали по Санкт-Петербургу

В мире
Фото ТАСС
Традиционный предновогодний забег в костюмах Дедов Морозов в Петербурге в этом году стал особенно массовым, по информации организаторов, в нем приняли участие около двух тысяч человек, сообщает "Российская газета".

Как сообщили в городском Законодательном собрании, пробежать по Северной столице в облике зимнего волшебника захотели спортсмены-любители из 12 российских городов и регионов, а также гости из 13 стран Европы и Азии.

Старт забегу дал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который в этот день зажег огни на главной елке Санкт-Петербурга и открыл традиционную Рождественскую ярмарку перед ТЮЗом.

Маршрут для взрослых длиной около 2,5 километра пролегал мимо зданий Государственного Эрмитажа, в том числе по Миллионной улице и набережной Мойки, детскую трассу проложили вокруг Александровской колонны.

Костюмы для участников подготовили организаторы - колпак, борода, куртка, штаны, ремень, а также номер. Однако некоторые посчитали, что это - наряд Санта-Клауса, а не Деда Мороза, и вышли на дистанцию в собственной "дедморозовской" шубе и с посохом.

Популярное

Все
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Золото – банке кумыса
Удивительный кубик Рубика
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Ребенок в цифровой среде
Производство отечественных товаров набирает обороты
Квартиры для горожан
Голоса степи
Сохранить историю для будущих поколений
Рост на бумаге, на деле – перекос
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Торговые неурядицы
Налог на… вывеску
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Мечты сбываются
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Представлен отчет об исполнении бюджета
Формируя читающее общество
Травы надежды
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Пять лет на защите прав граждан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Читайте также

В Кот-д’Ивуаре почти достроили самый высокий небоскреб Афри…
Аномальная жара накрыла Индию
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Samsung Electronics выплатит $400 тысяч каждому сотруднику …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]