За свои противоправные действия они получали вознаграждение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приговору суда два жителя столицы признаны виновными в организации незаконной миграции иностранных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Было установлено, что осужденные предоставляли в уполномоченные органы РК поддельные документы и заведомо недостоверные сведения, на основании которых иностранцам незаконно оформлялось право на постоянное проживание.

За свои противоправные действия они получали денежное вознаграждение от заинтересованных граждан.

«В судебном заседании подсудимые признали вину по предъявленному обвинению. С учетом всех обстоятельств суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев и 2 года соответственно. В доход государства также взыскан незаконно полученный доход на общую сумму 100 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей», – проинформировали в надзорном органе.

В столичной прокуратуре напомнили, что за организацию незаконной миграции законодательством предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.