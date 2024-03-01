Жена «заказала» мужа в ЗКО

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Как уточняется, заказчиком преступления выступила жена, которая не желала делить имущество со своим мужем. У подозреваемых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их виновность.

По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн тенге. Эти граждане задержаны, с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».

– Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Проводятся следственные действия. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности, – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что иные сведения в интересах следствия не разглашаются.