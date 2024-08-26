Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже

Китайско-американская кинозвезда Джеки Чан будет принимать участие в торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр, которая состоится в Париже 28 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Profile.ru

Фото:©IMAGO/China News Service/Global Look Press

По информации BFMTV, Джеки Чан будет частью эстафеты огня Паралимпиады. Старт своего этапа знаменитый актер даст на улице Вьей-Темпль в III округе Парижа в 17:27 по местному времени (20:27 по времени Астаны).

Официальное открытие Паралимпийских игр запланировано на 20:00 (23:00 по времени Астаны) на Елисейских полях и площади Согласия. Сами Игры продлятся с 28 августа по 8 сентября.

Джеки Чан (настоящее имя Чан Консан) – знаменитый гонконгский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Широко известен своими акробатическими трюками в кино, которые исполняет лично сам.

В его фильмографию входят такие известные фильмы как «Змеиный кулак», «Пьяный мастер», «Полиция Гонконга», «Братья по оружию», «Доспехи Бога», «Неуязвимый», «Разборки в Бронксе» и многие другие.

Вне кино Чан является успешным певцом в Гонконге и Азии, выпустив более 20 альбомов с 1980-х годов.

Также актер известен своей благотворительной деятельностью и поддержкой различных социальных и образовательных учреждений.