Более 4 млрд занял центр ГЧП на завершение проекта по уличному освещению Усть-Каменогорска

Крупнейший муниципалитет ВКО близится к завершению проекта по модернизации системы уличного освещения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

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"Европейский банк реконструкции и развития реализует свою программу "Зеленые города" в Казахстане, финансируя улучшение уличного освещения в городе Усть-Каменогорск, крупнейшем муниципалитете на востоке страны. 10-летний кредит в размере 4,1 млрд тенге (8,5 млн евро) предоставлен Региональному центру государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области, отвечающему за подготовку проектов государственно-частного партнерства в регионе. Он позволит завершить модернизацию системы уличного освещения Усть-Каменогорска и установить дополнительно 6 000 энергоэффективных светодиодных уличных фонарей на 150 улицах города", – говорится в сообщении ЕБРР.

Это один из первых проектов в рамках Плана действий "Зеленый город" Усть-Каменогорска (GCAP) – важнейшего инструмента, который помогает муниципалитету определить свое видение устойчивого развития и стратегических целей, а также осуществить действия и привлечь инвестиции, необходимые для решения приоритетных экологических проблем.

"GCAP, разработанный совместно ЕБРР и городом, поможет, помимо прочего, сократить выбросы CO2 и других вредных веществ и улучшить качество воздуха в городе. Город Усть-Каменогорск и ЕБРР работают над модернизацией городского уличного освещения с 2017 года. Совместными усилиями уже заменено более 22 000 светильников, установлено более 400 шкафов управления и проложено более 340 км электрокабеля. Эти улучшения способствовали экономии электроэнергии, повышению эффективности управляющей компании и значительному снижению дорожно-транспортных происшествий и преступности в городе", – дополнили в пресс-службе банка.

Также представители ЕБРР отметили, что на сегодня в Казахстан в рамках 304 проектов инвестировано почти 10 миллиардов евро.