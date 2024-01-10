Единую информсистему водных ресурсов разработают в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с нацкомпанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» работает над созданием единой информационной системы водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz

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По информации ведомства, система будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны.

«Оцифровка водных ресурсов важна. На сегодня ведется работа по цифровизации оросительных сетей в нескольких областях Казахстана. В дальнейшем планируется интеграция элементов цифровизации в общую информационную систему», – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Данное нововведение позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов страны вплоть до конечного потребителя.