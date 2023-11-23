Единый центр труда создадут в ОИС

В рамках 5-ой Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в столице Азербайджана Баку, рассмотрен вопрос о создании Центра труда ОИС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

Предполагается, что центр станет коллективной платформой для содействия улучшению условий труда, укреплению социального партнерства, расширению возможностей достойной занятости и развитию устойчивой системы социальной защиты между участниками данного центра.

Казахстанскую делегацию возглавила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова. В рамках конференции она провела встречу с коллегами из Министерства труда и социальной защиты населения Республики Азербайджан, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в социальной сфере.

Также представители Минтруда Казахстана были ознакомлены с практической деятельностью и информационными системами азербайджанских агентств медико-социальной экспертизы и реабилитации, социальных услуг, центром DOST, объединением по управлению медицинскими учреждениями TABIB.