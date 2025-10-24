В городе угольщиков и энергетиков – Экибастузе на днях введен в строй ферросплавный завод нового поколения, строительство еще двух аналогичных продолжается.

фото автора

Таким образом в ближайшие два-три года Экибастуз окончательно выйдет из категории моногородов. Десятилетиями он оставался крупнейшим энергетическим центром – здесь производят до 35% всей электроэнергии республики, а также добывают около 55% казахстанского угля, который в большинстве своем идет на производственные нужды ТЭЦ.

Но индустриальная карта Экибастуза уже принципиально изменилась. К примеру, в городе успешно действует машиностроительный кластер ТОО «Railways Systems KZ», с 2010 года обслуживающий нужды железной дороги по выпуску стрелочных переводов, рельсовых скреплений, осей, колесных пар и многого другого. К 2028 году холдинг намерен запустить также электрометаллургический завод низколегированных и конструкцион­ных сталей специального назначения.

Новый мощный вектор развития металлургии в Экибастузе направлен в сторону металлургии ферросплавов. За него будут отвечать сразу три завода общей мощностью в 460 тыс. тонн: их запуск, по мнению отраслевых экспертов, выведет Казахстан на второе место в мире по объему производства ферросплавов – стратегически важных компонентов, применяемых в черной и цветной металлургии, машиностроении, транспортной отрасли, других секторах промышленности. И вот в преддверии Дня Респуб­лики в Экибастузе состоялось значимое событие: торжественное открытие первого из трех ферросплавных заводов – ТОО «KazFerroLimited».

Общая стоимость данного проекта составила 30,4 млрд тенге. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 60 тыс. тонн продукции в год, здесь создано свыше 350 новых рабочих мест. Завод оснащен двумя современными электропечами, полностью соответствующими международным стандартам.

Высокотехнологичное предприятие оборудовано передовыми гибридными фильтрами, обеспечивающими очистку воздуха с эффективностью до 99,9%, и отвечает самым высоким экологическим стандартам.

Кульминационным моментом церемонии стал символический запуск первой электропечи, в котором приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов и генеральный директор ТОО «KazFerroLimited» Кайрат Нукенов. Выступая перед коллективом предприятия, глава региона особо подчеркнул, что в Прииртышье продолжается­ успешное формирование новых точек экономического рос­та:

– Запуск завода – важный шаг к созданию на территории Павлодарской области полноценного металлургического кластера, способного вывести Казахстан в число мировых лидеров по производству ферросплавов. Экибастуз превращается в один из ключевых промышленных центров республики, а сегодняшнее событие знаменует начало нового этапа индустриаль­ного развития региона. Это стратегический проект, который на практике воплощает поручение Касым-Жомарта Токаева по ускоренному развитию обрабатывающей промышленности, диверсификации экономики и укреплению регионального роста.

Глава региона также осмот­рел основные производственные участки нового предприя­тия, посетил операторскую, где осуществляется полный контроль технологических процессов, а также стал свидетелем первой разливки металла – важного момента, ознаменовавшего рождение нового высокотехнологичного индус­триального объекта.

Отметим, что открытие завода не только позволит Казахстану увеличить внутреннее производство, но и значительно расширит экспортный потенциал. Основными рынками для поставок экибастузских ферросплавов будут Южная Корея и Япония, страны Северной Америки и Европейского союза, где наблюдается высокий спрос на качественные металлургические материалы.