Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве туризма и спорта представили комплект экипировки национальной сборной для участия в XXV Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Для согласования технических требований, утверждения макетов и контроля качества поставляемой экипировки сформирована рабочая комиссия. В её состав вошли представители Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета, подведомственных организаций, а также известные спортсмены.

Рабочая комиссия утвердила эскиз экипировки национальной сборной. В настоящее время эскиз проходит процедуру согласования в Международном олимпийском комитете.

Комплект экипировки состоит из 22 наименований. Он включает парадную форму для участия спортсменов в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, утеплённую верхнюю одежду для использования в период проведения соревнований, а также тренировочную и повседневную форму для учебно-тренировочных занятий и повседневного использования.

Отмечается, что экипировка национальной сборной приобретена за счёт внебюджетных средств.