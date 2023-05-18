Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Недавно «Казахстанская правда» рассказала о петиции по сохранению полиметаллического рудника, составленной жителями горняцкого поселка Белоусовка («Рудные богатства стране не нужны?» от 29 марта 2023 года, «Сохранить нельзя затопить» от 12 апреля 2023 года). Напомним, по мнению опытных горняков и гидрогеологов, исторический рудник по-прежнему располагает достаточными запасами и может представлять интерес для инвесторов. А вот ликвидация выработок путем их затопления грозит окружающей среде тяжелыми техногенными последствиями.

На днях свое заключение по проекту затопления Белоусовского рудника выдал областной департамент экологии. Во-первых, специалисты отметили нарушения в процедуре проведения общественных слушаний. Организаторы «забыли» выбрать секретаря, утвердить регламент. И вообще, как свидетельствует приложенная видеозапись, результаты, отраженные в протоколе, кажутся недостоверными. Более того, по ним не проводилось голосование.

Во-вторых, замечания и предложения, прозвучавшие в ходе слушаний, остались без мотивированного ответа. Итоговый протокол был загружен на Единый экологический портал с нарушением сроков.

В-третьих, экологи усомнились в выводах авторов проекта, что других решений, кроме как затопить рудник, нет. В заключении облдепартамента черным по белому значится: необходимо предусмотреть альтернативные варианты – такое требование содержат статьи 50 и 72 Экологического кодекса РК.

По закону при составлении оценки воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть несколько различных предложений, включая так называемый «нулевой» вариант – отказ от реализации проекта.

Серьезные замечания вызвали и приведенные в проекте показатели по сбросу сточных вод. Как отметили специалисты, они выведены без учета естественного природного фона водных объектов и могут привести к ухудшению качества последних. Также специалисты опровергли доводы, что затопление рудника является безопасным для поселка, расположенного прямо над горными выработками.

В департаменте напомнили, что подземные горизонты рудника до последнего времени использовались для выработки, добычи и являются основной причиной такого явления, как обрушения и провалы.

«Экологическое законодательство призвано обеспечить гласность и всестороннее участие общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, – значится в заключении экологов. – Необходимо провести общественные слушания в соответствии с Правилами, утвержденными приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 3 августа 2021 года».

Таким образом, экологи «зарубили» первый проект ликвидации исторического месторождения. По словам представителя инициа­тивной группы белоусовцев Елены Китаевой, у жителей поселка остается надежда на передачу государством полиметаллической кладовой заинтересованному добросовестному инвестору.

#экология #РК #консервация #Белоусовский рудник #консервация рудника

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