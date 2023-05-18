Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника

На днях свое заключение по проекту затопления Белоусовского рудника выдал областной департамент экологии. Во-первых, специалисты отметили нарушения в процедуре проведения общественных слушаний. Организаторы «забыли» выбрать секретаря, утвердить регламент. И вообще, как свидетельствует приложенная видеозапись, результаты, отраженные в протоколе, кажутся недостоверными. Более того, по ним не проводилось голосование.

Во-вторых, замечания и предложения, прозвучавшие в ходе слушаний, остались без мотивированного ответа. Итоговый протокол был загружен на Единый экологический портал с нарушением сроков.

В-третьих, экологи усомнились в выводах авторов проекта, что других решений, кроме как затопить рудник, нет. В заключении облдепартамента черным по белому значится: необходимо предусмотреть альтернативные варианты – такое требование содержат статьи 50 и 72 Экологического кодекса РК.

По закону при составлении оценки воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть несколько различных предложений, включая так называемый «нулевой» вариант – отказ от реализации проекта.

Серьезные замечания вызвали и приведенные в проекте показатели по сбросу сточных вод. Как отметили специалисты, они выведены без учета естественного природного фона водных объектов и могут привести к ухудшению качества последних. Также специалисты опровергли доводы, что затопление рудника является безопасным для поселка, расположенного прямо над горными выработками.

В департаменте напомнили, что подземные горизонты рудника до последнего времени использовались для выработки, добычи и являются основной причиной такого явления, как обрушения и провалы.

«Экологическое законодательство призвано обеспечить гласность и всестороннее участие общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, – значится в заключении экологов. – Необходимо провести общественные слушания в соответствии с Правилами, утвержденными приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 3 августа 2021 года».

Таким образом, экологи «зарубили» первый проект ликвидации исторического месторождения. По словам представителя инициа­тивной группы белоусовцев Елены Китаевой, у жителей поселка остается надежда на передачу государством полиметаллической кладовой заинтересованному добросовестному инвестору.