Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Недавно «Казахстанская правда» рассказала о петиции по сохранению полиметаллического рудника, составленной жителями горняцкого поселка Белоусовка («Рудные богатства стране не нужны?» от 29 марта 2023 года, «Сохранить нельзя затопить» от 12 апреля 2023 года). Напомним, по мнению опытных горняков и гидрогеологов, исторический рудник по-прежнему располагает достаточными запасами и может представлять интерес для инвесторов. А вот ликвидация выработок путем их затопления грозит окружающей среде тяжелыми техногенными последствиями.