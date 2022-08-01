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Экономика , В мире
Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря нефти

ВВП Саудовской Аравии вырос до рекордных 11,8 процента благодаря нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8 процента во втором квартале текущего года (рекорд с 2011 года) благодаря подорожанию нефти, пишет Bloomberg.

Рост цен на энергоносители способствовал рекордному росту ВВП. Нефть торгуется на 40 процентов выше, чем в начале года. Уровень безработицы среди граждан Саудовской Аравии упал до самого низкого уровня с 2008 года, поскольку случился экономический рост.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре. Также страна наращивает поставки сырья на европейский рынок.

Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки, что почти на 90 процентов превышает январские показатели.

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