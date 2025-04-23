Почти 72 миллиона тенге — именно такую сумму планировал потратить отдел образования Сырымского района Западно-Казахстанской области на организацию горячего питания для 1 248 учеников начальных классов в сельских школах. Девять конкурсов были объявлены 29 января, но в дело вмешалась прокуратура передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка конкурсной документации показала: составленное перспективное меню не соответствует базовым санитарно-эпидемиологическим требованиям. Так, в отдельные дни из рациона полностью исчезали молоко, масло и сахар — продукты, которые должны ежедневно присутствовать в детском питании по нормам Минздрава.

Кроме того, меню включало сложный салат из пяти ингредиентов — несоответствие санитарным правилам для объектов детского питания. А порция сока, согласно требованиям, должна составлять 200 мл, но в заявленных документах фигурировало лишь 165 мл. Занижение объёма может показаться незначительным, но именно из таких мелочей складывается системная экономия — за счёт детей.

Прокуратура Сырымского района подала официальный протест, и все девять тендеров на общую сумму 71 720 388 тенге были отменены.

Этот случай поднимает острый вопрос: кто и как формирует школьные меню, и кто несёт ответственность за то, что дети получают на обед? Бюджет может быть утверждён, закупки — объявлены, но без реального контроля за качеством и соответствием нормам результатом становится пустой поднос вместо тарелки с полноценным питанием.

Полезное питание для школьников — это не только обязательные продукты, такие как молоко, сахар и масло, но и сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, которое способствует нормальному физическому и умственному развитию детей. Для учащихся важно, чтобы в их рационе было достаточное количество витаминов и минералов, которые помогают укреплять иммунитет и поддерживать концентрацию на уроках.

Например, молочные продукты необходимы для формирования здоровых костей и зубов, овощи и фрукты обеспечивают организм витаминами, а злаки и белковые продукты дают энергию для активного дня. Исключение этих компонентов, как в случае с Сырымским районом, — это не только нарушение стандартов, но и пренебрежение здоровьем подрастающего поколения.

Питание школьников — это не просто строка в смете. Это инвестиция в здоровье, развитие и будущее целого поколения. И оно не должно зависеть от формального подхода и недобросовестности исполнителей.