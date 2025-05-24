Он отметил, что по поручению и при прямой поддержке главы государства было принято более 20 стратегических документов, определяющих будущее развитие Алматы, передает Kazpravda.kz
"Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность Главе нашего государства за оказанное мне доверие служить родному городу в один из самых трудных периодов в истории страны. Для меня это было не только честью, но и большой ответственностью.
С самого начала своей работы я старался приложить все мои знания и накопленный опыт, чтобы оправдать это высокое доверие и вывести Алматы на устойчивую траекторию его развития. Прошедшие три с лишним года в моей жизни были для меня временем серьезных вызовов и значимых достижений в деле качественных изменений и улучшения качества жизни его жителей", - сказал Досаев.
По его словам, по поручению и при прямой поддержке главы государства было принято более 20 стратегических документов, определяющих будущее развитие Алматы, такие, как Программа развития до 2030 года, новый Генеральный план Алматы до 2040 года, мастер-план транспортного каркаса города и другие важные документы.
"За прошедшие три года начата и проводится глубокая модернизация всей инженерной инфраструктуры города. Было построено и модернизировано 540 км сетей водоснабжения и водоотведения, более 480 км электрических сетей, построено 75 км новых и отремонтировано 650 км дорог.
Благодаря личной поддержке нашего Президента по развитию и модернизации его родного города, постоянному вниманию и активной поддержке алматинцев мы вместе заложили прочную основу для устойчивого социально-экономического развития Алматы. За прошедшие три года экономика Алматы выросла более чем на 20% и превысила 29 трлн тенге. А доходы бюджета Алматы по сравнению с началом 2022 годом выросли более чем в 2,2 раза до 2,5 трлн тенге.
Нашей главной задачей является улучшение качества жизни алматинцев, в первую очередь, через активное развитие социальной инфраструктуры, строительство школ и детских садов. Данный вопрос находится на постоянном контроле нашего Президента. За прошедшие три с лишним года в нашем городе было построено и модернизировано 57 учебных заведений (общее количество которых доведено с 416 в 2022 году до 434 на сегодня). Построено и модернизировано 12 объектов здравоохранения, это позволило довести уровень оснащенности сферы здравоохранения Алматы до 96,4%.
Важнейшим направлением нашей работы являлась диверсификация экономики Алматы. За три с лишним года привлечено более 5 трлн тенге, доля малого и среднего бизнеса в экономике города впервые превысила 60%, а экспорт готовой продукции из Алматы в страны ЕАЭС вырос в 3 раза – более 2 млрд долларов по итогам 2024 года", - подчеркнул Досаев.
"Все эти результаты стали возможны только благодаря постоянной поддержке Главы государства, вас, уважаемые алматинцы, и слаженной работе нашей команды - настоящих профессионалов и патриотов города!
Сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность всем вам за ваше активное участие, неравнодушие и поддержку нашей работы. Я искренне верю в светлое будущее нашего Алматы, как самого современного и развитого мегаполиса с высоким качеством жизни и комфортной городской средой", - резюмировал он.
Сегодня Указом президента Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы.
Новым акимом города стал Дархан Сатыбалды.