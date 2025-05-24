Досаев подвёл итоги своей работы на посту акима Алматы

Кадровые назначения
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Он отметил, что по поручению и при прямой поддержке главы государства было принято более 20 стратегических документов, определяющих будущее развитие Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: forbes.kz

"Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность Главе нашего государства за оказанное мне доверие служить родному городу в один из самых трудных периодов в истории страны. Для меня это было не только честью, но и большой ответственностью.

С самого начала своей работы я старался приложить все мои знания и накопленный опыт, чтобы оправдать это высокое доверие и вывести Алматы на устойчивую траекторию его развития. Прошедшие три с лишним года в моей жизни были для меня временем серьезных вызовов и значимых достижений в деле качественных изменений и улучшения качества жизни его жителей", - сказал Досаев.

По его словам, по поручению и при прямой поддержке главы государства было принято более 20 стратегических документов, определяющих будущее развитие Алматы, такие, как Программа развития до 2030 года, новый Генеральный план Алматы до 2040 года, мастер-план транспортного каркаса города и другие важные документы.

"За прошедшие три года начата и проводится глубокая модернизация всей инженерной инфраструктуры города. Было построено и модернизировано 540 км сетей водоснабжения и водоотведения, более 480 км электрических сетей, построено 75 км новых и отремонтировано 650 км дорог.

Благодаря личной поддержке нашего Президента по развитию и модернизации его родного города, постоянному вниманию и активной поддержке алматинцев мы вместе заложили прочную основу для устойчивого социально-экономического развития Алматы. За прошедшие три года экономика Алматы выросла более чем на 20% и превысила 29 трлн тенге. А доходы бюджета Алматы по сравнению с началом 2022 годом выросли более чем в 2,2 раза до 2,5 трлн тенге.

Нашей главной задачей является улучшение качества жизни алматинцев, в первую очередь, через активное развитие социальной инфраструктуры, строительство школ и детских садов. Данный вопрос находится на постоянном контроле нашего Президента. За прошедшие три с лишним года в нашем городе было построено и модернизировано 57 учебных заведений (общее количество которых доведено с 416 в 2022 году до 434 на сегодня). Построено и модернизировано 12 объектов здравоохранения, это позволило довести уровень оснащенности сферы здравоохранения Алматы до 96,4%.

Важнейшим направлением нашей работы являлась диверсификация экономики Алматы. За три с лишним года привлечено более 5 трлн тенге, доля малого и среднего бизнеса в экономике города впервые превысила 60%, а экспорт готовой продукции из Алматы в страны ЕАЭС вырос в 3 раза – более 2 млрд долларов по итогам 2024 года", - подчеркнул Досаев.

"Все эти результаты стали возможны только благодаря постоянной поддержке Главы государства, вас, уважаемые алматинцы, и слаженной работе нашей команды - настоящих профессионалов и патриотов города!

Сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность всем вам за ваше активное участие, неравнодушие и поддержку нашей работы. Я искренне верю в светлое будущее нашего Алматы, как самого современного и развитого мегаполиса с высоким качеством жизни и комфортной городской средой", - резюмировал он.

Сегодня Указом президента Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы.

Новым акимом города стал Дархан Сатыбалды.

#отставка #отчет #Ерболат Досаев #акимат Алматы

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