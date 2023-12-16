Экс-премьера Великобритании пригласили посетить Астану

Фото: МИД Казахстана

По инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления политических и торгово-экономических связей, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур.

«Министр М.Нуртлеу подтвердил приверженность казахстанской стороны всестороннему углублению казахско-британского стратегического партнёрства и пригласил Д.Кэмерона посетить с визитом Астану», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Дэвид Кэмерон был премьер-министром Соединённого Королевства с 2010 по 2016 годы.