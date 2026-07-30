Эксперт: Теледебаты станут главным испытанием для политических партий в нынешней кампании

Мнения

Первые дни избирательной кампании показали, что политические партии сделали ставку не только на традиционную агитацию, но и на открытую политическую конкуренцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт КИСИ

Фото: КИСИ

Вместо простой презентации своих программ они активно включились в публичную дискуссию по наиболее актуальным вопросам государственной повестки. Об этом на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» заявил руководитель управления РГУ «Қоғамдық келісім» Елдос Жумагулов.

По словам эксперта, уже на старте кампании в центре общественного внимания оказались вопросы представительства интересов бизнеса, налоговой политики, развития сельских территорий и экологической повестки. Это свидетельствует о том, что нынешняя избирательная кампания заметно отличается от предыдущих более высоким уровнем содержательной политической конкуренции.

Елдос Жумагулов отметил, что соперничество развивается сразу на нескольких уровнях. Наряду с межпартийной полемикой, в ходе которой участники оспаривают компетентность и политический опыт друг друга, существенное влияние на ход кампании оказывают и внутрипартийные процессы.

«В этих условиях особое значение приобретают теледебаты. Именно они покажут, смогут ли партии перейти от взаимной критики к содержательному разговору о своих программах и предложить избирателям убедительную альтернативу. Во многом именно качество этой дискуссии определит восприятие всей избирательной кампании», — подчеркнул Елдос Жумагулов.

По мнению эксперта, усиление открытой политической конкуренции способствует более осознанному выбору граждан и повышает требования к качеству предвыборных программ, аргументации и публичной коммуникации политических партий.

Экспертная платформа, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, посвящена вопросам трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействия дезинформации, а также современным тенденциям электорального поведения и общественным ожиданиям от политических партий.

#выборы #КИСИ #эксперт

Популярное

Все
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Встречи регулярные, интерес взаимный
Равные права – сильное общество
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Гранты на подготовку кадров
Золото гребли лопатами
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Каждый кубометр на счету
Спасительная кнопка
Бакинский триумф Дияра Аманали
Первые шаги в профессию
Павлины украсили дорожную развязку
Скучать не приходится!
Казахстанцы выступили в Иордании
Новый медеплавильный завод построят в Балхаше
Маколей Калкин обсудил с Disney съемки продолжения «Один дома»
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Представители ОСДП обсудили вопросы здравоохранения с медиками Зеренды
Представители ОСДП провели встречу с работниками АО «КеденТрансСервис»
Кандидаты в депутаты от НПК встретились с механизаторами в СКО
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Дорога к звездам начинается на Земле
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
Песни, объединяющие поколения
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Тайное становится явным
Курултай: логика преемственности и ответственности
Продавать напрямую, без наценок
Бектенов проверил развитие логистического потенциала в Мангистау
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай

Читайте также

Обновление партийных лидеров стало главным трендом нынешней…
Открытый диалог и эффективные решения: эксперт о будущем Ку…
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации консти…
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истори…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]