Эксперт: Теледебаты станут главным испытанием для политических партий в нынешней кампании

Первые дни избирательной кампании показали, что политические партии сделали ставку не только на традиционную агитацию, но и на открытую политическую конкуренцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт КИСИ

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Вместо простой презентации своих программ они активно включились в публичную дискуссию по наиболее актуальным вопросам государственной повестки. Об этом на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» заявил руководитель управления РГУ «Қоғамдық келісім» Елдос Жумагулов.

По словам эксперта, уже на старте кампании в центре общественного внимания оказались вопросы представительства интересов бизнеса, налоговой политики, развития сельских территорий и экологической повестки. Это свидетельствует о том, что нынешняя избирательная кампания заметно отличается от предыдущих более высоким уровнем содержательной политической конкуренции.

Елдос Жумагулов отметил, что соперничество развивается сразу на нескольких уровнях. Наряду с межпартийной полемикой, в ходе которой участники оспаривают компетентность и политический опыт друг друга, существенное влияние на ход кампании оказывают и внутрипартийные процессы.

«В этих условиях особое значение приобретают теледебаты. Именно они покажут, смогут ли партии перейти от взаимной критики к содержательному разговору о своих программах и предложить избирателям убедительную альтернативу. Во многом именно качество этой дискуссии определит восприятие всей избирательной кампании», — подчеркнул Елдос Жумагулов.

По мнению эксперта, усиление открытой политической конкуренции способствует более осознанному выбору граждан и повышает требования к качеству предвыборных программ, аргументации и публичной коммуникации политических партий.

Экспертная платформа, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, посвящена вопросам трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействия дезинформации, а также современным тенденциям электорального поведения и общественным ожиданиям от политических партий.