Экспорт агропродукции вырос более чем в 1,5 раза в Алматинской области

Сельское хозяйство
47

Алматинская область увеличила объем продукции, востребованной на зарубежных рынках, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Экспорт сельскохозяйственной продукции в Алматинской области год от года растет. Это является показателем того, что потенциал аграрного сектора региона укрепляется, а его продукция становится востребованной на внешних рынках.

Согласно официальным данным, в 2022 году экспорт агропродукции области составил 249,6 миллиона долларов США. По итогам 2024 года этот показатель достиг 397,2 миллиона долларов, увеличившись более чем в 1,5 раза. Иными словами, всего за два года объем экспорта вырос на 147,6 миллиона долларов.

За первые шесть месяцев 2025 года за рубеж было отправлено продукции на сумму 226,3 миллиона долларов. Это свидетельствует о том, что к концу года показатель может превысить результат прошлого года.

Рост объемов экспорта обеспечили несколько факторов: производство качественной продукции, развитие перерабатывающих предприятий и установление эффективных связей с зарубежными рынками. Важную роль также сыграли государственные программы поддержки сельского хозяйства.

Сегодня Алматинская область вышла в лидеры по экспорту мяса, птицы, фруктов и овощей. Природно-климатические условия региона и трудолюбие фермеров позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию для внешних рынков.

Рост агроэкспорта — это не только экономическая выгода, но и новые рабочие места на селе, повышение доходов фермеров и укрепление региональной экономики.

#сельское хозяйство #Алматинская область #АПК

Популярное

Все
Сегодня – День семьи
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
Президент поздравил Папу Римского с юбилеем
ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал
В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных водителей
Исторический прорыв в Год рабочих профессий: Казахстан завоевал 7 «Медальонов отличия» на EuroSkills Herning 2025
Шымкентский хакатон соберет талантливую молодежь
Экспорт агропродукции вырос более чем в 1,5 раза в Алматинской области
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Ак…
Айдарбек Сапаров: Качественное исполнение поручений Главы г…
Казахстан запускает 202 инвестпроекта для снижения импортоз…
Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]