Экспорт баранины из Казахстана в Катар увеличился на 75%

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В Дохе состоялась бизнес-миссия казахстанских экспортеров, организованная АО «QazTrade» совместно с министерством торговли и интеграции, а также с посольством Казахстана в Катаре. Мероприятие собрало представителей казахстанских компаний, стремящихся наладить деловые связи и расширить экспортные возможности на рынок Катара.

В рамках мероприятия состоялись B2B встречи, в которых приняли участие 30 компаний из Казахстана и Катара, представляющих ключевые сектора экономики, такие как сельское хозяйство, агропромышленность, промышленность и IT-технологии. Участники бизнес-миссии смогли провести индивидуальные переговоры с потенциальными партнерами, обсудить возможности взаимного обмена товарами и услугами, а также наладить деловые контакты с катарскими дистрибьюторами и импортерами.

Одним из значимых событий в рамках миссии стала встреча первого заместителя генерального директора «QazTrade» Нурлана Кулбатырова с представителями компании Qatar Airways. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития авиакарго и создание эффективных логистических каналов для доставки казахстанских товаров на рынок Катара и других стран Ближнего Востока. Нурлан Кулбатыров подчеркнул важность оптимизации тарифов и повышения качества перевозок, что может значительно расширить номенклатуру экспортируемых товаров и увеличить географию поставок.

Следует отметить, что товарооборот между Казахстаном и Катаром за текущий год составил 6,2 млн долларов США, что демонстрирует динамичное развитие двусторонних торговых связей. Одним из ярких достижений стало значительное увеличение экспорта баранины из Казахстана в Катар, который вырос на 75%. Этот показатель свидетельствует о высоком спросе на казахстанскую агропродукцию и подчеркивает важность агросектора в укреплении экономических отношений между двумя странами.