Экспорт баранины из Казахстана в Катар увеличился на 75%

Сельское хозяйство
5

Товарооборот между странами за текущий год составил 6,2 млн долларов США, передает Kazpravda.kz

Фото: Едим дома

В Дохе состоялась бизнес-миссия казахстанских экспортеров, организованная АО «QazTrade» совместно с министерством торговли и интеграции, а также с посольством Казахстана в Катаре. Мероприятие собрало представителей казахстанских компаний, стремящихся наладить деловые связи и расширить экспортные возможности на рынок Катара.

В рамках мероприятия состоялись B2B встречи, в которых приняли участие 30 компаний из Казахстана и Катара, представляющих ключевые сектора экономики, такие как сельское хозяйство, агропромышленность, промышленность и IT-технологии. Участники бизнес-миссии смогли провести индивидуальные переговоры с потенциальными партнерами, обсудить возможности взаимного обмена товарами и услугами, а также наладить деловые контакты с катарскими дистрибьюторами и импортерами.

Одним из значимых событий в рамках миссии стала встреча первого заместителя генерального директора «QazTrade» Нурлана Кулбатырова с представителями компании Qatar Airways. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития авиакарго и создание эффективных логистических каналов для доставки казахстанских товаров на рынок Катара и других стран Ближнего Востока. Нурлан Кулбатыров подчеркнул важность оптимизации тарифов и повышения качества перевозок, что может значительно расширить номенклатуру экспортируемых товаров и увеличить географию поставок.

Следует отметить, что товарооборот между Казахстаном и Катаром за текущий год составил 6,2 млн долларов США, что демонстрирует динамичное развитие двусторонних торговых связей. Одним из ярких достижений стало значительное увеличение экспорта баранины из Казахстана в Катар, который вырос на 75%. Этот показатель свидетельствует о высоком спросе на казахстанскую агропродукцию и подчеркивает важность агросектора в укреплении экономических отношений между двумя странами.

#экспорт #Катар #баранина

Популярное

Все
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Мы – из Казахстана!
«Киберпол» работает эффективно
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Кобот мебель выпускает
Будем друзьями?
Вопрос жизни
Аланне и Марку не было равных
«Кайрат» досрочно вышел в финал Лиги чемпионов
Не верить фейкам, свернуть репитеры
Разъяснять и предупреждать
Бойцы Нацгвардии готовы к выполнению любых задач
Модернизация для общежитий
Труд, облагородь человека!
Восстановить управленческую вертикаль
Присягнули на верность Родине
Сносят самострой
Число пользователей Интернета в 2024 году достигло 5,5 млрд человек
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Грустные думки аграрные
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
Парламентские опоры Содружества
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Не врач, а Google в халате!
Превращаем легковушку в «грузовик»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса
Кинофестиваль «Евразия» станет платформой для новых тенденций в киносфере - Касым-Жомарт Токаев
Лудомания: группу риска выявляют в Актюбинской области
Суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии
Закон Республики Казахстан
В Жетісу открыли ключевой участок автомобильной дороги «Жаркент-Хоргос»
Монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Слет волонтерских организаций Казахстана и России прошел в Алматы
Армения и Азербайджан должны признать друг друга в рамках советских границ – Пашинян
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны

Читайте также

Казахстанский глютен и биоэтанол представили на выставке в …
В Казахстане приступили к финансированию весенне-полевых и …
Аграрная наука: контакты ученых стран-соседей не прерывалис…
Диалог министров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]