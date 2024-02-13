Экспорт Казахстана за прошлый год составил $79 млрд

По предварительным итогам, в 2023 году внешнеторговый товарооборот вырос на 3,2% до $140 млрд.

– Экспорт достиг около $79 млрд, экспорт обработанных товаров – более $25 млрд, импорт – превысил $61 млрд. В целом положительный торговый баланс равен около $18 млрд, – сказал он на заседании правительства.

По его данным, за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 3,9%. Среди отраслей наилучшую динамику демонстрируют строительство, транспорт и складирование, информация и связь, а также обрабатывающая промышленность.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 0,6%. Приток инвестиций вырос в образовании в 3,6 раза, финансовой и страховой деятельности – в 3 раза, транспорте и складировании – в 2,1 раза, строительстве – в 2 раза, информации и связи – на 20,9%, а также в обрабатывающей промышленности – на 15,8%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в областях Жетісу, Ұлытау, а также Жамбылской и Алматинской областях.