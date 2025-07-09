Экстренная помощь оказана туристке на горе Болектау в Бурабае

Туризм
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Лесники, медики и спасатели помогли посетительнице Нацпарка, которой внезапно стало плохо во время подъема на гору Болектау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГНПП «Бурабай»

Фото: пресс-служба ГНПП «Бурабай»

Вчера в Государственном Национальном природном парке «Бурабай» произошел инцидент, потребовавший немедленного реагирования. Во время подъема на гору Болектау 58-летней туристке внезапно стало плохо. У женщины резко поднялось артериальное давление, и она почувствовала сильное недомогание.

Сигналы о происшествии поступили одновременно на номер экстренной службы 112 и в службу скорой медицинской помощи. Информация была незамедлительно передана в оперативные службы ГНПП «Бурабай», что позволило организовать спасательную операцию.

На помощь пострадавшей незамедлительно выдвинулись сотрудники департамента по ЧС Акмолинской области, бригада скорой медицинской помощи и инспекторы особо охраняемой природной территории.

Благодаря скоординированной и профессиональной работе служб, женщине была оказана первая помощь, после чего она была эвакуирована с горной тропы в безопасное место.  

Руководство ГНПП «Бурабай» выразило искреннюю благодарность всем участникам спасательной операции.

#спасение #гора #Бурабай #Туристка

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