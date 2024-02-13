Экзамен для командиров

На базе воинской части 6506 под руководством заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова проведен оперативный сбор с командующими войсками регио­нальных командований, командирами соединений, воинских частей и отрядами (групп) «Б».

В течение трех дней командиры сдавали зачеты по основным предметам профессионально-должностной подготовки, предметам тактики, оперативного искусства и огневой подготовки, а также управления войсками. Кроме того, они прошли тестирование на знание руководящих документов и приказов. При этом организаторами сбора основной упор был сделан на проведение практических занятий, где командиры показали свои навыки по стрельбе из различных видов оружия, в том числе в ночных условиях, а также отработали действия по различным сигналам в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке.

В первый день сбора прошла командно-штабная тренировка для выработки единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления, оценки боевой готовности управленческого звена, где решались оперативные, тактические и тактико-специальные задачи. Во второй день в учебном центре «Актас» воинской части 6506 участникам оперативного сбора была представлена демонстрация вооружения и специальных средств, состоящих на вооружении Нацгвардии. Затем для командиров наглядно было продемонстрировано служебное применение подразделений Национальной гвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел при проведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых беспорядков в населенном пункте.

Далее проводились комплекс­ные занятия по темам «Практическая стрельба из Форт-500. Выполнение нормативов», «Выполнение упражнений метания учебно-имитационной и светошумовой гранат», «Требования безопасности при эвакуации автобронетанковой техники». Была организована стрельба из бронеавтомобилей «Урал-ВВ» и «Тигр» по мишеням, имитирующим цель противника.

После обеда занятия прошли в полевых условиях: руководящий состав Нацгвардии выполнял практические стрельбы из различных видов оружия в горном учебном центре «Каратау». Первым делом офицеры команд­ного состава в пешем порядке преодолели ряд горных препятствий, затем они вышли на огневой рубеж и «зарубились» между собой в меткости стрельбы по заданным целям.

Было проведено показное занятие по зачистке населенного пункта, а далее офицерами велась ночная стрельба из 120-миллиметрового миномета осветительными минами. Первыми на огневой рубеж вышли главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов и заместитель главнокомандующего генерал-майор Бауыржан Абжанов, которые личным примером продемонстрировали высокие навыки стрельбы из различных видов оружия на разных позициях и выполнили норматив по метанию боевых ручных гранат на «отлично».

– Каждые полгода согласно планам боевой подготовки, по распоряжению министра внутренних дел мною проводятся оперативные сборы с командным составом офицеров Национальной гвардии. В ходе тренировок отрабатываются практические навыки владения штатным оружием, стоящим на вооружении подразделений войск правопорядка. Прежде всего мы выполняем упражнения по реализации возложенных на нас боевых задач. Главной целью является дальнейшее совершенствование навыков владения штатным оружием, изучение тактики действий, новых методов и форм применения личного состава для выполнения необходимых служебно-боевых задач, – отметил главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Также с участниками оперативной подготовки были проведены методические занятия по вопросам управления войсками, организации связи при выполнении служебно-боевых задач, служб внутреннего караула, войск в воинских частях НГ РК, «круглый стол» на тему «Перспективы развития подготовки войск».

Завершился сбор зачетами по знанию руководящих документов и директив, определяющих основные приоритеты служебно-боевой деятельности войск, функциональных обязанностей, общевоинских уставов, включая практические навыки по огневой, физической, военно-инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, специальных средств связи.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии, командую­щим региональных командований и командирам воинских частей было отдано распоряжение провести аналогичные сборы с командирами батальонов, рот и взводов во время полевых выходов и занятий по командирской подготовке для усовершенствования знаний офицеров батальонного и ротного звена в области материальной части вооружения, техники, специальных средств и средств связи, а также уверенного их применения.