Елбасы и АНК: путь мира и согласия

Для полиэтничного Казахстана обеспечение стабильности и межэтнического согласия стало одним из важных приоритетов государственной политики, базовым условием проведения социально-экономических и политических реформ.

Многие помнят, наверное, как на заре независимости авторитетные международные эксперты пророчили Казахстану распад из-за этнических и религиозных конфликтов. Збигнев Бжезинский, например, в своей книге «Великая шахматная доска» причис­лил Казахстан к «Евразийским Балканам» – странам, в которых наи­более вероятен раскол по этноконфессиональному признаку. Но эти пессимистические прогнозы не сбылись.

Политическая воля Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева была нацелена на обеспечение единства народа. Практическое воплощение этой политики нашло отражение в казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, которая получила международное признание.

Следует выделить ряд ее отличительных особенностей.

Во-первых, Конституция РК содержит исчерпывающие нормы, регулирующие сферу межэтнических и межконфессиональных отношений. Она начинается со слов «Мы, народ Казахстана», что изначально заложило идею общности всех граждан страны. При этом у нас не применяется понятие «национальные меньшинства». Мы едины и не делимся на больших и меньших.

В статье 1 Основного закона одним из основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан провозглашено общественное согласие. Закреплено равенство прав и свобод всех граж­дан независимо от их национальной принадлежности.

В статье 39 Конституции РК, пункте 2 содержится норма, соглас­но которой «признаются неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие».

Таким образом, наша страна изначально выбрала путь создания гражданской общности с признанием многообразия культур, языков, традиций народа. Казахстанская идентичность строится на утверждении общегражданских ценностей, системе равенства экономических, социальных и культурных возможностей.

Во-вторых, государство последовательно выступает гарантом стабильности в сфере межэтничес­ких отношений, реализуя продуманную стратегию национальной политики.

Об этом говорит такой факт: за 26 лет независимости только по вопросам, касающимся непосредственно деятельности АНК, были дважды приняты поправки в Конституцию, Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». Издано более 10 Указов Президента. Реализована Стратегия АНК на среднесрочный период (до 2011 года), принята Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года.

Кроме того, были разработаны и реализованы Концепция формирования государственной идентичности, Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессио­нального согласия на 2006–2008 годы, другие документы.

То есть вопросы межэтнического согласия находятся в эпицентре внимания государства и общества. Благодаря этому Казахстан обрел одну из наиболее сбалансированных и эффективных систем обеспечения мира и согласия.

Она основана на следующих базовых принципах, обозначенных Елбасы: незыблемость не­уклонного развития государства, сохранение взаимоуважения и ответственности общества; единство народа Казахстана; этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие; консолидирующая роль казахского народа; создание всех необходимых условий для развития культуры, языков и традиций для всех этносов.

В-третьих, благодаря политической воле Елбасы созданы и последовательно совершенствуются реальные институциональные механизмы гражданского равноправия, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

Ключевой институт – Ассамблея народа Казахстана, созданная в 1995 году как консультативно-совещательный орган. Идея ее формирования была озвучена Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на I Форуме народов Казахстана в 1992 году.

Конституционная реформа 2007 года закрепила ассамблею в качестве учреждения, имеющего конституционный статус.

Ассамблее обеспечено гарантированное парламентское представительство. Избираемые ею 9 депутатов Мажилиса стали выразителями всей совокупности интересов этнических групп Казахстана. В нынешнем созыве Мажилиса действует депутатская группа АНК в составе 31 человека. В нее входят представители всех партий, представленных в Парламенте. Аналогичные группы созданы в областных маслихатах.

В октябре 2008 года принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», который обеспечил нормативно-правовое регулирование ее деятельности, единство институциональной вертикали в центре и регионах.

Ассамблея выступает как механизм формирования казахстанской идентичности и реализации конституционного принципа общественного согласия, это диалоговая площадка гражданского общества и государства. Ее деятельность обеспечивает полную, успешную и безусловную реализацию норм Конституции, касающихся общественного согласия и единства.

В-четвертых, с момента своего создания АНК под своим крылом сформировала и объединила серь­езную общественную инфраструктуру. Сегодня под эгидой ассамблеи действуют 1 025 этнокультурных объединений (ЭКО), в том числе 28 республиканских. Актив ЭКО – 348 тыс. человек.

Как многофункциональные ресурсные центры ассамблеи функ­ционируют 40 домов дружбы, а в Алматы – республиканский Дом дружбы.

В 2009 году по поручению Елбасы был создан Научно-эксперт­ный совет АНК (НЭС АНК). В его составе 52 ученых, руководители исследовательских институтов и общественные деятели. Во всех регионах созданы научно-эксперт­ные группы, в их деятельность вовлечены 300 ученых и экспертов. Научными базами для этих групп выступают региональные вузы.

Научно-методической и образовательной базой НЭС АНК выступает Академия государственного управления при Президенте РК, где открыт Центр по изучению межэтнических и межконфессио­нальных отношений.

Создана Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана. Работают 42 кафедры⁄центра АНК в ведущих вузах страны и колледжах, что обеспечивает обучение молодежи в духе проводимой государством этнополитики.

В Национальной академичес­кой библиотеке функционирует научный депозитарий АНК. Он включает свыше 1 400 источников, большинство из которых – на электронных носителях.

Во всех регионах под эгидой ассамблеи созданы 3 014 советов общественного согласия и 1 753 совета матерей на областном, городском, районном и сельском уровнях, а также в коллективах крупных предприятий. Они активно участвуют в решении насущных проблем населения на местах, в т. ч. в области профилактики конфликтов.

Одно из направлений деятельности АНК – развитие медиации в сфере общественного согласия. В инклюзивную сеть входят 1 рес­публиканский и 32 региональных советов, а также 628 кабинетов медиации. Количество медиаторов АНК – 863 человека.

Ассамблея содействует развитию благотворительности. Ежегодно проводится общереспубликанская кампания и форум благотворительных организаций и доноров «Караван милосердия». В 2018 году по стране прошло свыше 17 тыс. благотворительных мероприятий, помощь получили более 400 тыс. человек на общую сумму около 10,4 млрд тенге.

В 2017 году за заслуги в развитии меценатской и благотворительной деятельности учрежден нагрудный знак «Жомарт жан». За 2017–2018 годы он вручен 78 меценатам.

В 2011 году была создана Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана. Она имеет представительства во всех регионах республики. Деятельность структуры направлена на поддержку бизнес-проектов, привлечение и внедрение инноваций, новых технологий, инвестиций, консолидацию предпринимательских кругов.

Действует республиканский и региональные клубы журналистов АНК. В их составе – представители республиканских СМИ, блогеры и эксперты сферы межэтнических отношений. С 2017 года работает обновленный многофункцио­нальный веб-портал ассамблеи – assembly.kz.

В марте 2018 года учреждено Рес­публиканское молодежное движение АНК «Жаңғыру жолы». Во всех регионах созданы его регио­нальные штабы, которые объединяют 135 молодежных крыльев этнокультурных объединений, актив составляет более 22 тыс. человек.

В-пятых, созданы условия для развития культуры, языков и традиций этносов.

Действуют национальные театры: уйгурский, корейский, немецкий, узбекский. Первые три в 2017 году получили статус академических.

В республике зарегистрировано 52 СМИ этнокультурных объединений. Наиболее крупные респуб­ликанские газеты работают при государственной поддержке.

Выделяется государственный социальный заказ для оказания поддержки развитию культуры, традиций и языков казахстанских этносов.

Таким образом, в Казахстане сформирована эффективная политико-правовая и институционально-управленческая система обеспечения межэтнического согласия.

Сегодня межэтнические отношения в стране остаются стабильными. По данным социологичес­кого мониторинга, их оценивают как благополучные и спокойные около 93% респондентов, уровень поддержки госполитики в этой сфере – также порядка 93%. Чувство принадлежности к единому народу Казахстана высказывают 97,0% респондентов.

Это доказывает, что наши этносы во многом благодаря ассамблее научились любой вопрос рассматривать не с позиций своего этноса, а всего государства и общества.

На современном этапе Ассамблея народа Казахстана сконцентрировала работу на вовлечении этносов в процессы модернизации, решение общегосударственных задач. В данном контексте в апреле 2018 года были внесены изменения и дополнения в закон об АНК, направленные на ее институциональное укрепление.

В начале нынешнего года принята обновленная Концепция развития АНК (до 2025 года), которая отражает задачи модернизации общественного сознания, социальной политики. Подготовлен Сводный план научных работ в социально-демографической и межэтнической сферах на 2018–2020 годы.

Реализуется Программа развития Ассамблеи народа Казахстана г. Нур-Султана как образцовой модели для региональных ассамб­лей народа Казахстана. Разработан Просветительский проект по продвижению программы «Рухани жаңғыру» и Пяти социальных инициатив Президента.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» АНК в 2018 году проведено свыше 770 мероприятий по всем шести проектам. Ассамблея проводит и свои акции, в частности, по линии культурно-просветительского проекта «Қазақтану», историко-экологического проекта «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі».

Сегодня в нашей стране происходит важный процесс политичес­кой трансформации, связанный с проведением досрочных президентских выборов. По этой теме состоялось расширенное заседание Совета АНК, где было принято обращение в поддержку данной инициативы.

Мы уверены, что досрочные выборы дадут мощный импульс консолидации народа для успешного решения стоящих перед страной задач.

В целом за годы независимости ассамблея проделала большую эволюцию от консультативно-совещательного органа до учреждения, обладающего конституционным статусом. На переломных этапах новейшей истории страны она всегда играла стабилизирующую и консолидирующую роль.

На сессиях АНК рассматривались важные вопросы, среди которых референдум по принятию новой Конституции, институциональные реформы, программы социальной, духовной модернизации.

Одновременно ассамблея стала одним из развитых сегментов граж­данского общества, охватывая в своей деятельности широкие слои населения. Не случайно такие зарубежные эксперты, как директор по международным программам Института национальной стратегии Юрий Солозобов, отмечают, что в АНК заложен принципиально новый тип этнического представительства.

По его мнению, ассамблея обеспечивает политическую целостность и интегрирует этническое многообразие; как инструмент прямой демократии практически реализует концепцию «народного суверенитета»; является эффективным социальным лифтом.

На новом этапе государственного строительства возрастает значение принципа мира и согласия как одной из важнейших политических и конституционных констант. Новые вызовы современности – рост роли этнорелигиозного фактора в современных международных конфликтах, миграционных потоков и беженцев – требуют дальнейшего укреп­ления единства, сплоченности и патриотизма народа Казахстана.

Общественно-политическая роль ассамблеи усложняется, отражая весь спектр направлений и векторов интеграции народа Казахстана.

Во-первых, возрастает социальное значение ассамблеи в контексте формирования национальной модели социального благополучия.

В первую очередь это касается развития благотворительности и медиации как инструментов, создающих предпосылки для эволюционного, а не революционного развития общества. Кроме того, важен акцент на развитие предпринимательства в этничес­кой среде и использование экономического сотрудничества со странами исторического происхождения этносов.

Во-вторых, Ассамблея народа Казахстана становится одним из драйверов процессов модернизации общественного сознания и вовлечения в этот процесс всех казахстанских этносов. При этом реализация таких проектов, как «Қазақтану», «Мәміле», «Мың бала», призвана обеспечить дальнейшую гармонизацию культурно-языковой среды в стране, единство общих ценностей, целей и задач.

Важной составляющей процессов духовно-культурной инте­грации является модернизация исторического сознания как консолидирующей для всех этносов основы единства, фундаментальной основы нашего мировоззрения, прошлого, настоящего и будущего народа.

В-третьих, Ассамблея народа Казахстана останется одним из важнейших механизмов формирования гражданской идентичности в XXI веке и воспроизводства ее в каждом новом поколении граждан страны. В условиях глобализации это является одним из условий сохранения суверенитета и независимости, фактором национальной безопасности.

Таким образом, предстоит дальнейшее усиление роли ассамблеи в обеспечении мира и согласия в обществе, процессах всесторонней модернизации, а также активное участие в духовном обновлении казахстанского общества.

Предстоящая сессия Ассамблеи народа Казахстана станет одним из важных общественно-политических мероприятий с участием Первого Президента РК – Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Назарбаева и действующего Президента Касым-Жомарта Токаева. Сессия призвана обеспечить дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства. На ней будут поставлены новые задачи перед АНК.

Нам предстоит ответственная работа по всему спектру вопросов обеспечения национального единства, преемственности курса Елбасы по укреплению мира и согласия.

Ассамблея народа была, есть и остается уникальным институтом консолидации и интеграции, созданным по личной инициативе Нурсултана Назарбаева. Она изначально была вплетена в живую ткань общественной жизни и заняла в ней узловую позицию. Не случайно, выступая на предыдущей сессии, Елбасы отметил, что АНК стала подлинным хранителем мира и согласия в нашей стране.