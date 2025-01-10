Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон

О своем решении переехать в Великобританию олимпийский спортсмен сообщил в социальных сетях, передает Kazpravda.kz

Фото: Yeldos Smetov/Instagram

В ноябре 2024 года Сметов делился, что незнание английского языка создает определенные трудности в его профессиональной деятельности, включая общение на международных спортивных мероприятиях.

«В начале 2025 года специально для изучения английского поеду в Лондон на 4 месяца. Хочу дать интервью на английском языке Международной федерации дзюдо», – писал Елдос Сметов ранее.

Сегодня чемпион опубликовал фото с проводов, сделанное в аэропорту и кадры из самолета. Подписчики спортсмена в комментариях выразили поддержку и пожелали ему удачи в достижении новой цели.