Электромобили незаконно перепродавали в Казахстане

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Главная транспортная прокуратура выявила ряд нарушений при ввозе в страну электромобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

​Как сообщается, мировая тенденция, технические характеристики и освобождение от уплаты государственных платежей при ввозе электромобилей привели к повышенному их спросу. Основное условие для применения такой преференции — ввоз только одной машины в год для личного пользования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельностью.

​Однако, в стране зарегистрированы факты оформления электромобилей под видом личного пользования для последующей их перепродажи, в том числе через 8 автосалонов.

«Только в Алматы транспортные прокуроры установили признаки 34 таких перепродаж, где возможные потери государства превышают 100 млн тенге. В подобной ситуации, кроме ущерба госбюджету, создается нездоровая конкуренция, что зачастую подводит добросовестный бизнес к состоянию банкротства», — проинформировали в главной транспортной прокуратуре.

Тем не менее, это не единственная проблема, связанная с таможенным оформлением электромобилей. Органы госдоходов не обеспечивают единообразное применение законодательства при их таможенной очистке.

«Например, ситуация с автомашиной марки «LiAuto» (Li 7 и 9). Согласно позиции уполномоченного органа данный транспорт является электромобилем. При этом, из 141 идентичной автомашины таможенными представителями и декларантами в 7 случаях применен код гибридного автомобиля, что повлекло необоснованную уплату в бюджет порядка 80 млн тенге и нарушение прав участников внешнеэкономической деятельности», — отметили в надзорном органе.

В данное время по внесенному представлению прокуратуры принимаются меры по искоренению такой практики и возврату денег собственникам автомашин, оформленных как гибридные. Также рассматривается вопрос по привлечению виновных сотрудников к дисциплинарной, а таможенных брокеров к административной ответственности.

В прокуратуре добавили, что отдельные материалы с признаками преступления направлены в органы уголовного преследования.

#таможня #прокуратура #нарушение #электромобили #перепродажа

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