Технологии
Электронная временная регистрация может не сработать – Утебеков
Ксения Воронина
Причины, по которым введение электронной временной регистрации не может стать решением проблем с получением данной услуги, назвал алматинский адвокат Джохар Утебеков, выступая на заседании дискуссионного клуба в Астане, передает Kazpravda.kz.

"Электронная регистрация могла бы быть хорошим выходом, но мы знаем, что больше половины людей, пришедших в ЦОНы в эти дни, пришли за постоянной регистрацией. Возможность получить постоянную регистрацию онлайн существует давно, они могли зарегистрироваться. Но проблема в том, что у большого количества населения либо нет информированности об этой услуге, либо они не вовлечены в электронное правительство, у них нет электронной цифровой подписи, либо возможности обращаться с ней. Кроме того, ЭЦП должна быть у обеих сторон – и у арендатора, и у арендодателя. Если у кого-то из них нет ЭЦП – они "выпали", – пояснил Утебеков.

Адвокат считает, что в Казахстане нужен кардинально новый закон о миграции населения, разработанный с привлечением общественности, юристов, правозащитников, с использованием новых подходов к миграционному законодательству в интересах народа.

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Напомним, что ранее на том же заседании глава МИК РК Даурен Абаев заявил, что временная регистрация через портал eGov.kz может быть запущена до конца текущей недели.

Также министр сообщил, что на сегодня зарегистрировано порядка 250 тыс. человек, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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