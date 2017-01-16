Электронная временная регистрация может не сработать – Утебеков
Ксения Воронина
Причины, по которым введение электронной временной регистрации не может стать решением проблем с получением данной услуги, назвал алматинский адвокат Джохар Утебеков, выступая на заседании дискуссионного клуба в Астане, передает Kazpravda.kz.
"Электронная регистрация могла бы быть хорошим выходом, но мы знаем, что больше половины людей, пришедших в ЦОНы в эти дни, пришли за постоянной регистрацией. Возможность получить постоянную регистрацию онлайн существует давно, они могли зарегистрироваться. Но проблема в том, что у большого количества населения либо нет информированности об этой услуге, либо они не вовлечены в электронное правительство, у них нет электронной цифровой подписи, либо возможности обращаться с ней. Кроме того, ЭЦП должна быть у обеих сторон – и у арендатора, и у арендодателя. Если у кого-то из них нет ЭЦП – они "выпали", – пояснил Утебеков.
Адвокат считает, что в Казахстане нужен кардинально новый закон о миграции населения, разработанный с привлечением общественности, юристов, правозащитников, с использованием новых подходов к миграционному законодательству в интересах народа.