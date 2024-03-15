Елена Рыбакина настроилась на Олимпиаду в Париже

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Сообщается, что тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал для матча следующих игроков: Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова.



Противостояние пройдёт на хардовом корте арены Ariake Coliseum. Отборочные матчи «Кубка Билли Джин Кинг» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.



В Токио не выступит лидер команды Елена Рыбакина. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Тренерский штаб сборной решил, что Елена пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме. Для Елены в этом году приоритетным является выступление на Олимпийских играх.

Напомним, ранее четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем со здоровьем.