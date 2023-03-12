Елена Рыбакина одержала победу  на крупном турнире в США

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно провела свой первый матч в турнире в Индиан-Уэллсе (США), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Sports.kz

Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) начала выступление со второго круга, где встретилась с американкой Софией Кенин (170-е место). Матч закончился победой казахстанки в двух сетах — 7:6, 7:6.

Следующая соперница Рыбакиной определится в противостоянии испанских теннисисток Нурии Паррисас-Диас (88-е место) и Паулы Бадосы (22-е место).

Отметим, что призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 8 800 000 долларов. Победительница в одиночном разряде заработает 1 262 220 долларов и получит 1 000 рейтинговых очков.