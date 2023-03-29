Елнур Бейсенбаев избран руководителем фракции "AMANAT" в Мажилисе

С 4 января он является исполнительным секретарем партии «AMANAT».

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

Руководителем фракции партии «AMANAT» в Мажилисе избран Елнур Бейсенбаев. В ходе заседания депутаты единогласно

поддержали его кандидатуру, предложенную председателем партии Ерланом Кошановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Елнур Бейсенбаев в разные годы занимал должности руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Алматы, советника акима Астаны, председателя молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan». Был депутатом Мажилиса Парламента VII-го созыва.

С 4 января текущего года является исполнительным секретарем партии «AMANAT».

Напомним, что по результатам внеочередных выборов в Мажилис партия «AMANAT» набрала 53,9% голосов избирателей, что

соответствует 40 депутатским мандатам.

Новый состав фракции партии «AMANAT» в нижней палате Парламента на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

Также, по результатам выборов депутатов Мажилиса по одномандатным округам победу одержали 22 представителя партии «AMANAT».