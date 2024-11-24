Энди Маррей стал тренером Джоковича

Бывшая первая ракетка мира будет работать с сербским теннисистом в межсезонье и как минимум до конца Australian Open, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей стал новым тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом 37-летний серб, который сейчас занимает седьмое место в мировом рейтинге, сообщил в соцсети Х.
Маррей завершил карьеру в нынешнем сезоне после Уимблдона. 37-летний британец будет работать с Джоковичем в межсезонье и как минимум до конца Australian Open.
Джокович в марте завершил работу с Гораном Иванишевичем. Тот тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров «Большого шлема».
Маррей за карьеру выиграл 46 турниров ATP, в том числе два раза побеждал на Уимблдоне и один раз на US Open. Британец дважды побеждал на Олимпийских играх в одиночном разряде (2012, 2016). Также на его счету серебро Лондона в миксте.