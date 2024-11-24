Энди Маррей стал тренером Джоковича

Теннис
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Бывшая первая ракетка мира будет работать с сербским теннисистом в межсезонье и как минимум до конца Australian Open, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press; Gettyimages/Sean M. Haffey, Clive Brunskill, Michael Regan

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей стал новым тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом 37-летний серб, который сейчас занимает седьмое место в мировом рейтинге, сообщил в соцсети Х.

Маррей завершил карьеру в нынешнем сезоне после Уимблдона. 37-летний британец будет работать с Джоковичем в межсезонье и как минимум до конца Australian Open.

Джокович в марте завершил работу с Гораном Иванишевичем. Тот тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров «Большого шлема».

Маррей за карьеру выиграл 46 турниров ATP, в том числе два раза побеждал на Уимблдоне и один раз на US Open. Британец дважды побеждал на Олимпийских играх в одиночном разряде (2012, 2016). Также на его счету серебро Лондона в миксте.

#теннис #Новак Джокович #Энди Маррей

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