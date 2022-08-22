Энергия ветра

ERG возведет ВЭС «Хромтау», новый «зеленый» проект в Актюбинской области.

Ветряная электростанция мощностью до 155 мегаватт должна заработать в 2024 году на степном просторе в 20 километрах от Хромтау. Сама природа словно одобрила задуманное: в день торжественной закладки капсулы в честь начала строительства дул ветер, демонстрируя свой потенциал. Организаторам мероприятия пришлось установить на пустыре белую палатку, где и прошло историческое событие в рамках программы по декарбонизации предприятий Группы и в соответствии с принципами ESG.

– Если мы хотим оставить нашу землю потомкам, то вопрос сохранения окружающей среды становится одним из самых актуальных. В этом отношении хочу выразить искреннюю признательность ERG в лице акционеров, которые приняли знаменательное решение. С одной стороны, решая производственные задачи, они показывают пример, как надо использовать современные технологии, с другой – сохранять окружающую среду. Мировая тенденция требует ощутимых затрат, но с подключением данной электростанции многие проб­лемы, связанные с дефицитом электроэнергии для производства, будут сняты с повестки дня. Мы готовы оказать всемерную поддержку в решении организационных вопросов, – заверил инвесторов аким области Ондасын Уразалин.

Председатель совета директоров ERG Александр Машкевич в свою очередь напомнил о событиях 1994 года – отправного момента сотрудничества руководства региона и компании.

– Мы безмерно счастливы, что Казахстан движется вперед, происходят огромные изменения, и наша компания имеет к этому непосредственное отношение. Если мы будем думать о стране, о детях, о будущем, мы обязаны внедрять новейшие технологии, – отметил Александр Машкевич.

Затем глава совета директоров поделился некоторыми подробностями реализации идеи. Желание осуществить данный проект возникло гораздо раньше, к его разработке пригласили одну из ведущих мировых инжиниринговых компаний. Она провела масштабные исследования по всему Казахстану, чтобы выяснить, где наиболее эффективно можно генерировать ветряную электроэнергию. Самым эффективным оказался Запад Казахстана – Актау, район Каспия. Долго велись переговоры по свопу электроэнергии, чтобы ее, генерируемую в одном месте, можно было доставлять к предприятиям, расположенным в другом районе. Так как пока решения о транспортировке «зеленой» энергии нет, а время идет, было решено подобрать наиболее оптимальное расположение. Им оказался Хромтау.

– Мы поставили перед собой цель сделать всю нашу продукцию «зеленой», другого пути нет, потому что с 1 января 2026 года Евросоюз вводит углеродный налог, и наша продукция должна быть премиальной, мы хотим производить «зеленый ферро­хром», «зеленый алюминий». Мы понимаем свою ответственность перед государством, перед людьми, перед будущими поколениями. Надеемся, что быстро выполним задачу, потому что провели большую предварительную работу. Кроме того, на Актюбинском заводе ферросплавов мы будем строить электростанцию на отходах ферросплавных газов, что является уникальной технологией. Это колоссальный экологический проект на 55 МВт, что тоже будет предметом гордости для нас, – добавил Александр Машкевич.

После того как аким Актюбинской области и председатель совета директоров ERG подписали послание будущим поколениям, письмо было вложено в специальную капсулу. Письменное свидетельство исторического дня в фундамент будущего строительства ВЭС «Хромтау» поместили члены совета директоров ERG Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов. Вскрыть его можно будет через полвека.

Парк из ветряных генераторов раскинется на 150 гектарах близ Хромтау. Один генератор может вырабатывать до шести мегаватт электроэнергии, что эквивалентно объему потребления электричества двух тысяч домов. Мощные турбины класса IEC S способны производить электричество при скорости ветра от трех до 25 метров в секунду с учетом резкоконтинентального климата Западного Казахстана. Чистая энергия ВЭС позволит снизить углеродную генерацию, в результате выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 520 тысяч тонн в год.

В проект своей первой ветряной электростанции ERG инвестирует 230 млн долларов, или 110 млрд тенге. На этапе строительства будет создано около 300 рабочих мест, когда объект будет сдан, постоянную работу здесь получат 30 человек.

Ветряной парк – лишь часть новой энергетической системы. Основным каналом передачи станут две высоковольтные линии протяженностью 22 километра каждая. В рамках проектирования подстанции учтена возможность ее расширения, отсюда энергия ветра будет поступать на Донской горно-обогатительный комбинат. Сегодня он потребляет 45 МВт. Основные нагрузки приходятся на шахту «10-летие Независимости Казахстана» и фабрику окомкования и обогащения руды. В перспективе потребляемая мощность производственных объектов комбината с учетом новых проектов и роста объемов производства возрастет до 80 МВт, что позволит снабжать дополнительной электроэнергией Актюбинскую область и соседние промышленные предприятия, решив проблему дефицита генерирующих мощностей.

Также экологическая стратегия ERG предполагает сократить выбросы СО2 на два миллиона тонн. К 2030 году выбросы твердых веществ будут снижены на 56%, сбросы – на 30%, объемы водопотребления – на 33%.

В рамках экологической стратегии ERG, в которую с учетом проектов по ВИЭ и энергоэффективности Группа инвестирует до 2030 года 900 млрд тенге, в Хромату воплощается в жизнь проект «Строительство обогатительной фабрики по переработке шламов» на Донском ГОКе. Проект позволит сократить объемы накопленных шламов на предприятии, так как направлен на повышение эффективности извлечения оксида хрома с получением концентрата качеством не ниже 48,5% в объеме до 700 тысяч тонн в год за счет переработки лежалых шламовых «хвостов», а также шлама текущего производства. Мощность – 1,7 млн тонн по входящему сырью. Запуск проекта обеспечит снижение прогнозируемого дефицита концентрата, начиная с 2022 года. Полный ввод в эксплуатацию фабрики планируется в 2023 году. Объем инвестиций в проект превысит 50 млрд тенге. Будет создано 270 постоянных рабочих мест.

Необходимо отметить, что на комбинате реализуется еще один стратегический инвестиционный проект ERG – строительство второй очереди шахты «10-летие Независимости Казахстана» (ШДНК- 2). Ввод в работу новой очереди шахты позволит восполнить и увеличить объемы годовой добычи хромовой руды до 7,5 млн тонн, а значит, обеспечить бесперебойную работу ферросплавных заводов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Здесь будут использоваться современные методы добычи руды взамен традиционных, с низкой производительностью. Запуск ШДНК-2 позволит создать до 1 000 рабочих мест. Объем инвестиций превышает 877,6 млрд тенге. Все три инвестиционных проекта осуществляются силами компании ERG CapitalProjects.

В этот же день Александр Машкевич провел расширенную пресс-конференцию для республиканских и областных средств массовой информации, в ходе которой журналисты могли получить более подробную информацию обо всех проектах Группы ERG, затронуть животрепещущие темы по самому широкому кругу вопросов. Затем они были приглашены на празднование Дня шахтера, в ходе которого был отмечен труд лучших работников Донского комбината. На следующий день состоялась экскурсия на Актюбинский завод ферросплавов.