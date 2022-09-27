Фото: пресс-служба ЕНУ
Образование
ЕНУ получил статус исследовательского университета

Постановлением Правительства Казахстана НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» присвоен статус исследовательского университета и утверждена Программа развития на 2022-2026 годы. ЕНУ нацелен увеличить вклад университетской науки в реальный сектор экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Трансформации вуза предшествовала комплексная работа по наращиванию научного потенциала университета. Особое внимание было уделено привлечению в университет сильных ученых, расширению прикладных научных исследований, поддержке молодых ученых.  В целом, ЕНУ нацелен на развитие современной научно-производственной экосистемы, налаживание связей с бизнесом и производством в лучших традициях исследовательских университетов мира. 

Основными направлениями уже реализуемой университетом Программы развития являются интеграция научной и образовательной деятельности, повышение качества подготовки кадров, укрепление взаимодействия науки, производства и бизнеса, повышение вклада в социальное развитие страны.

В рамках расширения научной инфраструктуры университета ЕНУ передано АО «Парк ядерных технологий», находящееся в городе Курчатове Абайской области. ПЯТ станет площадкой для подготовки кадров, проведения исследований ученых, производственной площадкой для коммерциализации научных разработок в области ядерной физики, нанотехнологий и других. На базе предприятия студентам представится возможность заниматься научной работой, а также совершенствовать свои практические навыки.

Университет неуклонно повышает долю молодых ученых за счет собственного бюджета, выделяет университетские гранты на исследования и стартап-проекты. В целях развития международной коллаборации в науке предусмотрены стипендии для иностранных постдокторантов.

С 2020 года в университете введена позиция «преподаватель-исследователь» с повышенной заработной платой и сниженной академической нагрузкой. В текущем учебном году такой статус получили 20 ведущих ученых-преподавателей ЕНУ.

Кроме того, с нынешнего года введена позиция «исследователь-инноватор» для ученых, которые будут заниматься исключительно прикладными исследованиями и коммерциализацией полученных результатов.

В целом, объем финансирования науки в университете последовательно возрастает, и благодаря общему росту финансирования государством НИР в последние годы возрос вдвое.

В настоящее время ведущими учеными ЕНУ реализуется более сотни научных исследований. Они проводятся на базе 31 научного подразделения и ведущих научных школ в сфере биологии и биотехнологии, ядерной физики, математики и информационных технологий, химии и наук о земле, инжиниринга и общественно-гуманитарных наук. Созданы 6 научно-образовательных кластеров, которые объединяют академическую и университетскую науку.

Сегодня доля профессорско-преподавательского состава с ученой степенью составляет в ЕНУ 67%, при среднем показателе остепененности научных кадров в РК 35%. При этом около 40% ППС – молодые ученые до 39 лет. Среди 50-ти ученых, получивших премию «Лучший научный работник» по итогам 2021 года, 9 ученых ЕНУ.  

За последние 5 лет публикационная активность ученых ЕНУ возросла в 2 раза. Более половины статей публикуются в журналах Q1, Q2 базы Web of Science. Публикации некоторых ученых университета из года в год входят в 0,1% самых цитируемых в мире в своей предметной области.

В университете издается 17 научных журналов, которые включены в международные базы данных Scopus, Web of Science и другие.

Отметим, в этом году ЕНУ вошел в топ-300 лучших вузов мира и занял 277-е место в международном рейтинге QS World University Rankings, за последние 3 года поднялся на 141 позицию.

 

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