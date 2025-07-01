57 сельских школ участвуют в программе реновации в области Жетысу

Образование
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Кроме того, в регионе начато строительство трех новых зданий для школ в сельской местности.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В нашем регионе по программе реновации на 2025-2027 годы утверждены 57 школ, - рассказали в областном управлении образования. - Наряду с этим идет текущий ремонт 9 объектов образования – это 7 школ, 1 колледж, 1 детский сад».

Напомним, по поручению Главы государства в течение ближайших трех лет планируется реновация 1231 школы во всех регионах страны. Из этого числа 820 школ находятся в сельской местности. Министерством утвержден сводный план реновации школ, а акиматами регионов разработаны региональные планы на 2025-2027 годы.

Реновация включает капитальный ремонт, оснащение школ современными предметными кабинетами, обновление школьной мебели, модернизацию библиотек и столовых, реконструкцию или строительство спортивных залов, улучшение рекреаций и общественных пространств, а также оснащение системами безопасности.

«В 2025-2026  годах в регионе будут и построены 3 школы, - уточнили в управлении образования области Жетысу. – Это школы в селе Рудничное на 200 мест с мини-центром для дошкольников на 30 мест; в селе Коксай на 60 мест взамен приспособленного  здания, в селе Суптай на 120 мест. Также  планируется строительство учебного корпуса на 300 мест и реконструкция наружных тепловых сетей в лицее-интернате «Білім-инновация» в городе Талдыкорган».

В области Жетысу, к слову, аварийных и трехсменных школ нет.

 

#село #Образование #школы

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