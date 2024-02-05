ЕНУ внедряет новвоведения в подготовку кадров

Евразийский национальный университет внедряет нововведения в образовательный процесс для уровня бакалавриата. С 2024-2025 учебного года студенты с первого курса будут изучать искусственный интеллект и проводить научные исследования

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

В новом учебном году ЕНУ внедряет программу Minor для уровня бакалавриата по всем педагогическим направлениям. Студенты будут изучать дополнительные три дисциплины инклюзивного образования: «Универсальный дизайн обучения в инклюзивном классе», «Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с особыми образовательными потребностями» и «Тьюторское сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями». В этом направлении сотрудниками ЕНУ разработаны Методические рекомендации для преподавателей по работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

В целях привлечения в науку талантливой молодежи с 2024-2025 учебного года в программы бакалавриата будут вноситься два новых модуля. Один из них предусматривает научный компонент, согласно которому студенты смогут начать заниматься исследованиями уже с первого года обучения. Второй модуль направлен на изучение искусственного интеллекта. Студенты смогут расширить свои знания в этой области и будут осваивать ультрасовременные цифровые технологии.

«Ежегодно увеличивается число желающих изучать технические, инженерные и педагогические специальности. Учитывая потребности рынка труда и развитие технологий, наш университет постоянно совершенствует образовательные программы и разрабатывает новые. Мы совместно с работодателями, зарубежными университетами, крупными компаниями разрабатываем новые инновационные образовательные программы с учетом запросов рынка труда. Сейчас у нас около 40 инновационных программ, из них 18 - педагогического, инженерного и технического направления. Обучение в ЕНУ ведется на 3 языках и 45 образовательных программ предусмотрены на английском языке. Также в нашем университете по сокращенной образовательной программе в течение трех лет готовят учителей математики, а в этом году открыта докторантура по образовательной программе «Космическая техника и технологии», - рассказал директор департамента по академическим вопросам ЕНУ Байжуман Кашхынбай.

Отметим, в Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров педагогического, инженерного и технического направлений. На сегодняшний день в вузе на трех уровнях образования обучаются свыше 12 тысяч студентов. 100 образовательных программ из 244 предусмотрены для педагогического, инженерного и технического направлений.