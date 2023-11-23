«Эпидемия» самостроя

1:0 в пользу жителей

Сквер возле магазина «Спутник», ставший символом города еще в советские времена, возвращается на прежнее место. Строители уже сделали разметку территории, проводят земляные работы, а там и до посадки зеленых насаждений недалеко.

Добиться восстановления зеленой зоны смогли жильцы пяти­этажки, расположенной на углу улиц Байтурсынова и Туркестанской. Они во всеуслышание заявили о своем нежелании видеть очередной торгово-развлекательный центр, возвести который вознамерился один из предпринимателей.

Раньше перед фасадом их жилого дома красовались клумбы и островки зелени. Люди хотели бы любоваться этим видом из окна и сейчас, а не упираться взглядом в стену строения, закрывающего обзор, лишающего солнца и дневного света.

В качестве главного аргумента в споре старожилы достали черно-белые фотографии, чтобы показать, как было раньше перед их домом светло, просторно и зелено. И во что превратился райский уголок с приходом рыночных отношений.

Судьба просторного сквера, заложенного в свое время в самом центре города, где всегда было многолюдно, оказалась незавидной. Не в меру деловые люди быстро смекнули, что место здесь бойкое и для торговли очень подходящее. В итоге охотников установить на месте клумб торговые павильоны оказалось предостаточно.

На территории сквера начали, как грибы после дождя, расти ларьки и будки, со временем транс­формировавшись в капитальные строения. Их умудрялись ставить даже на водопроводных коммуникациях, что категорически зап­рещено.

Дальше – больше. Дошло до того, что ночью кто-то варварски вырубил посадки высокорослого можжевельника, обрамляющие сквер зеленой стеной со стороны улицы Байтурсынова, явно рассчитывая на их месте вдоль тротуара выстроить ряд бутиков. Активная гражданская позиция жителей дома не позволила этим планам сбыться.

Впрочем, попыток «освоить» земли сквера меньше не становилось. Но и решимость жильцов, не желающих видеть базар у себя под окнами, не ослабевала. Они писали письма в местный акимат, обращались к Президенту страны и в надзорный орган, доказывая неправомочность действий чиновников, подмахнувших в свое время постановления о передаче земель общего пользования в частные руки.

Собрания, на которых предпринимались попытки убедить жителей в том, что коммерческие объекты дают работу десяткам горожан, а им самим – возможность купить все, что нужно, не отходя от дома, сменялись очередными собраниями, жалобами и заявлениями, проверками и судами. С переменным успехом их выигрывали то жильцы пятиэтажки, то владельцы участка. Бизнесменам даже удалось доказать в Верховном суде свое право на землю, добиться признания незаконными требования о сносе появившегося тут двухэтажного здания.

Битва за 30 соток земли шла долгие годы, на протяжении которых строились и перестраивались торговые точки, менялись арендаторы и ассортимент реализуемых товаров. Прежним оставался лишь запал горожан, продолжающих доказывать свое право на сквер.

В 2012 году, несмотря на решение Верховного суда, подтвердившее право на землю предпринимателя, в Генеральном плане города на этом мес­те обозначили сквер. А через три года даже поменяли план детальной планировки (ПДП).

Гладко было только на бумаге. Дальше этого дело так и не пошло. Предприниматели не согласились с предложенной им суммой компенсации за два двухэтажных, два одноэтажных здания и базарчик. Не устроил их и предложенный взамен земельный участок, расположенный на окраине города.

Годы пандемии, замедлившие деловую активность, позволили сделать паузу в этом противостоянии. Но отступать никто не собирался – ни владелец земельного участка, ни жители соседнего с ним дома.

Известие о том, что предприниматель намерен-таки построить торгово-развлекательный центр, трудоустроив в нем 170 человек, вызвало бурю негодования. Граж­дане потребовали объяснений от чиновников. Они хотели знать, как так получилось, что в городском акимате выдали все разрешительные документы, необходимые для строительства на этом месте торгово-развлекательного центра, при том что по Генплану здесь предусмотрен сквер?!

Точно так же бизнесмены удивлялись: как его могли планировать на частной территории?! Вот уж поистине правая рука не знает, что делает левая! Нелогичные, противоречащие друг другу действия и решения чиновников только усугубили ситуацию, накалив градус противостояния.

Остановить очередной виток конфликта помогла смена руководства города. Естественно, жильцы дома сделали все возможное, чтобы донести до нового акима Габита Сыздыкбекова существующую проблему, попросив ускорить закладку обещанного его предшест­венниками сквера.

Габит Сыздыкбеков, изучив историю вопроса, не стал ограничиваться обещаниями и откладывать решение в долгий ящик. В течение нескольких дней удалось договориться с владельцами земельного участка о выплате им денежной компенсации в размере 460 млн тенге и выделении равнозначного земельного участка по улице Казиева.

Уже спустя несколько дней тяжелая техника рушила капитальные строения, освобождая территорию под строи­тельство сквера. Заложить его пообещали до конца года за счет спонсорских средств. И работы уже ведутся.

Кто решал, тот знает

На фоне радости за жильцов отдельно взятого дома, которым таки удалось объединенными усилиями отстоять свое право на отдых в комфортной среде и вернуть место для прогулок, как-то в тени осталось сообщение, что те самые сотни миллионов тенге компенсации за незаконно занятый сквер предпринимателям выплатят из средств городской казны...

Сумма даже в разрезе бюджета такого крупного города, как Шымкент, колоссальная. Эти деньги мог­ли бы помочь устранить городские проблемы, которых предостаточно. Но их решение придется отложить. Пока же город расплачивается за то, что кто-то когда-то в акимате решил: дескать, сквер людям больше не нужен, а земля под ним отлично подходит под строительство торговых павильонов. И «подмахнул» бумаги, передав территорию в частную собственность.

Осчастливленные владельцы участка годами благополучно перепродавали его, зарабатывая на сделках. Теперь вот бюджет раскошеливается за чьи-то «вольности»…

Самое печальное, что никому в голову не приходит докопаться до истины, разобраться, кто и на каком основании в свое время передавал городскую землю в частные руки, кто разрешил строительство на водопроводных сетях и более того, принял незаконно построен­ные объекты в эксплуатацию. Хотя стоило бы это сделать...

Конечно, наказать чиновников, давно покинувших свои должности, не удастся, учитывая предусмотрительно введенные сроки исковой давности за подобные деяния. Так хотя бы горожане знали фамилии тех, кто «порадел» и кому… Тем более что фактов незаконного выделения земли участков под строительство в парковых зонах, на землях общего пользования, во дворах многоэтажек и непосредственно на тротуарах не становится меньше.

Время от времени Шымкент сотрясают подобные скандалы, когда достоянием общественности становится информация о том, что часть сквера или парка уже благополучно продана или, что даже чаще бывает, перепродана...

Или сдается в аренду, как в бывшем детском парке, от которого уже места живого не осталось. Буквально вся его территория, с легкой руки чиновников переданная предпринимателю, обещавшему сохранить вековые дубы, но ради интересов бизнеса, пустившего их под топор, застрое­на десятками кафе и другими объектами бизнеса. Там уже ни земли, ни травы не осталось. Все либо застроено, либо заложено плиткой. И никому, похоже, не под силу в городе-миллионнике остановить этот процесс, разросшийся до масштабов эпидемии.

Летняя история с сооружением в Центральном парке некоего арт-пространства, появившегося почему-то на месте деревьев и кустарников, как оказалось, никому не нужного и пустующего до сих пор, еще одно тому доказательство.

В надзорном органе утверж­дают, что незаконные стройки в Шымкенте не сносят, а в эксплуа­тацию принимают объекты, не имеющие необходимых документов. Незаконное строительство стало темой заседания коллегии Шымкентской городской прокуратуры с участием руководителей правоохранительных органов и чиновников.

У прокуроров Шымкента накопилась масса претензий к местной исполнительной власти из-за незаконного строительства. По информации начальника управления Шымкентской городской прокуратуры Бахытжана Байгозиева, за последние пять лет, с тех пор как населенный пункт получил статус города республиканского значения, незаконных застройщиков в нем стало в шесть раз больше.

В ходе проведенных проверок прокуроры выявили 90 фактов незаконной регистрации уведомлений о начале строительства. То есть каждый из почти сотни предпринимателей получил добро на начало проведения строительных работ, не имея на руках пакета необходимых документов. Да и зачем они, если есть возможность получить каким-то загадочным образом разрешение на начало строительства?!

Теперь предстоит выяснить, кто и за какие такие красивые глаза раздавал необходимые «бумажки», решив, что можно делать то, что априори не положено по закону. Думаю, учитывая тот поток, на который местные исполнительные органы поставили выдачу таких разрешений, сделать это будет несложно.



Наверняка поименно установят тех, с чьей легкой руки семь (!) вновь построенных коммерческих объектов приняты в эксплуатацию без разрешительных документов. И привлекут к ответственности. Иначе эта лавина самостроя, основанная на беззаконии и безответственности, накроет южный мегаполис с головой.

Сносить же то, что построено без правоустанавливающих документов и без соответствующих разрешений, как оказалось, тоже никто особо не спешит. А как еще расценивать тот факт, что 33 предпринимателя так и не получили иски о сносе незаконно построенных сооружений. Кто-то на каком-то этапе смог спустить процесс ликвидации самостроя и привлечения виновных к ответственности на тормозах.

К примеру, предприимчивый горожанин решил, что бесплатная стоянка рядом с многоэтажкой в микрорайоне «Нурсат» – роскошь для проживающих в ней людей. По его мнению, земельному участку можно найти более выгодное применение. И таки нашел, построив коммерческий объект. Сам ли так решил или кто подсказал, а заодно и помог поддержать в таком нелегком деле, как строительство во дворе многоэтажки, сложно сказать. Но совершенно точно, что нашлись «доброхоты», которые не стали предъявлять в суд иск о сносе незаконно возведенного сооружения.

– Проверка показала, что управлением контроля и качества городской среды владелец объекта привлечен к административной ответственности, – комментирует ситуацию со строительством коммерческого объекта на автостоянке прокурор управления прокуратуры Шымкента Алмас Алтаев. – На него наложили штраф в сумме несколько сотен тысяч тенге. И на этом все. Иск о сносе незаконно построенного здания почему-то так никто и не предъявил. Чем так приглянулся застройщик, что чиновники решили закрыть глаза на беззаконие, сказать сложно.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлен 21 факт внесения в правовую базу недос­товерных сведений при государственной регистрации актов ­приемки объектов в эксплуатацию специа­листами-регистраторами НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Одно из таких строений – объект общественного питания.

В ходе проверки установлено, что строилось здание без уведомления о начале строительно-монтажных работ, во всяком случае, оно не регистрировалось.

– В информационной системе между управлением контроля и качества городской среды и «Правительством для граждан» прикреплен ответ об отсутствии нарушений, – говорит Алмас Алтаев. – Из пояснений специалиста управления следует, что по указанному объекту направлено письмо в Государственную корпорацию. Получается, акт приемки объекта в эксплуатацию зарегистрирован в уполномоченном органе путем подделки ответа. Видимо, надеялись, что сойдет с рук, никто не заметит фальсификации.

А вот хозяйка гостиничного комп­лекса по улице Бекет-батыра не стала заморачиваться даже с подделкой. Имея на руках разрешительные документы на строительство трехэтажного гостиничного комплекса, она возвела... семь этажей! Каким образом женщина хотела представить членам приемной комиссии семиэтажное здание как трехэтажное, понять вообще невозможно. Для этого надо обладать недюжинным талантом гипнотического внушения…

По исковому заявлению управления контроля и качества городской среды, направленному в суд, принято решение о сносе четырех самовольно выстроенных верхних этажей. Решение уже вступило в законную силу. Осталось только проявить уполномоченным на то органам силу воли и добиться сноса. Практика показывает, что в Шымкенте на это могут уйти годы, а до отдельно взятых строений могут и вовсе руки не дойти.

Вот почему так важно ввести в практику и «оглашать весь список» тех, кто «благословляет» своими уполномоченными подписями в свет бумаги, в основе которых лежит нарушение закона, как и тех, кто в силу определенных особенностей зрения предпочитает эти нарушения не замечать.