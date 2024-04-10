Эпидситуация по большинству инфекций в условиях паводков остается стабильной – Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в результате проводимых профилактических и противоэпидемических мер среди населения республики не были зарегистрированы 42 инфекционных заболевания. В их числе чума, холера, дифтерия, полиомиелит сибирская язва, брюшной тиф, бешенство, туляремия и столбняк.

«Достигнуто снижение заболеваемости по 26 инфекциям, в том числе коронавирусной инфекцией в 5 раз, скарлатиной на 27,5%, бруцеллезом на 24,9%, ротавирусной инфекцией на 23%, эхинококкозом и лямблиозом на 20,7%, энтеробиозом на 15,5%, сальмонеллезом на 9%», - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что в феврале 2024 года в сравнении с январем отмечается снижение заболеваемости корью на 33%.