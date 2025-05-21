Эрезус-фактор: жители Талдыкоргана жалуются на нашествие необычных пауков

Природа
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Красивыми и ужасными называют жители Талдыкоргана пауков – черных эрезусов, которые расплодились в городе нынешней весной, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Авторство: Fritz Geller-Grimm/Википедия

Жительница Талдыкоргана Ирина Корсунова рассказывает, что активное размножение пауков в областном центре наблюдается второй год подряд. 

«В прошлом году в садах и огородах, скверах и парках было много огромных сетей аргиоп, их еще называют за смешной окрас «пауки-патиссоны». – В этом году аргиоп столько нет, но на тротуарах, во дворах появились эрезусы», - сказала она.

Последние очень красивы, черные, с рисунком, как у божьей коровки, красными пятнышками, на туловище. Эрезусов видели уже многие. И люди пишут в Сети:

«Сегодня у меня дома был такой. Через форточку залез»;

«Вчера только вечером перед домом видела»;

«Вот только что такого прибила»;

«Вы, что, он же занесен в Красную книгу и на грани исчезновения!»;

«Они кусаются?».

На самом деле в Красную книгу РК эрезусы не входят, но в соседней России они есть в Красных книгах сразу нескольких регионов. И ученые в десятках документов, доступных в Сети, отмечают, что эрезусы не агрессивны, если их не трогать, то они не кусаются. Укус эрезуса болезненный, проходит довольно быстро, и последствий обычно не имеет.

«Эрезусы не представляют серьезной угрозы для человека. Укус может быть болезненным, но яд не смертельно опасен. Самцы эрезусов безопасны, а самки способны прокусить кожу, но кусаются только в целях самообороны»,-  написано сразу в нескольких популярных интернет-энциклопедиях.

А в том, что одни пауки в Талдыкоргане расплодились прошлой весной, а нынешней много эрезусов, нет никакой мистики. Хотя и есть опасения увидеть в следующем году на улицах сотни, скажем, скорпионов.

«Есть такое понятие, как «условия, благоприятные для размножения», - рассказывает школьный преподаватель биологии Илья Ларинец. – Значит, в прошлом году в городе сложились благоприятные природно-климатические условия для аргиоп, а нынче для эрезусов. Но наблюдения ученых гласят, что с глобальным потеплением насекомых становится больше, и человеку нужно научиться с ними соседствовать».

#Талдыкорган #нашествие #пауки

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