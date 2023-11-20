Ерлан Карин: Курс президента нацелен на реформирование всех сфер общества

Политика, Мнения
123
Ерлан Карин, государственный советник РК

Государственный советник РК в своем телеграм-канале напомнил о первой годовщине переизбрания Токаева на президентском посту, передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Год назад Касым-Жомарт Токаев подтвердил мандат народного доверия, получив на внеочередных президентских выборах более 80% голосов избирателей. И с момента своего переизбрания глава государства последовательно продолжает процесс глубоких и устойчивых реформ, начатый им в 2019 году.  

Сами президентские выборы дали старт избирательному циклу, по итогам которого были переизбраны и существенно обновлены обе палаты парламента и маслихаты.  

Три недели назад в Казахстане впервые прошли выборы акимов районов и городов областного значения.  

Таким образом, демократическая трансформация политической системы нашей страны неуклонно продвигается вперёд. Стратегический курс президента Токаева нацелен на синхронное реформирование всех сфер жизни казахстанского общества.  

Поэтому в своем сентябрьском послании глава государства объявил о переходе к новой экономической модели, что подразумевает дальнейшую демонополизацию и диверсификацию экономики, развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансового сектора, системную поддержку малого и среднего бизнеса.  

Также наряду с политическими и экономическими реформами параллельно осуществляются серьёзные реформы в социально-гуманитарной сфере, цель которых – формирование нового качества нации через развитие образования, науки и культуры.  

Особо надо отметить, что в течение года начата реализация ключевых инициатив предвыборной платформы президента: проекта «Нацфонд - детям», программы «Ауыл Аманаты», возврата в страну незаконно полученных и выведенных активов.  

И в целом, все направления президентской стратегии – политика, экономика и идеология – все вместе, образуют единую программу системной модернизации страны.

#Токаев #президент #программа #Карин #телеграм канал

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
В сердце ядерного реактора
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
И снова финпирамида
Расплата за ставки
«Посторонним» вход воспрещен
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Где родился, там и пригодился
Аист работает, не опуская крыльев
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Успеха без развития не бывает
Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Поступательное движение вперед
Необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей – врач…
Рост населения в Казахстане превысил самые смелые прогнозы …
Нужно криминализировать нанесение даже лёгкого вреда здоров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]