Ерлан Карин: Курс президента нацелен на реформирование всех сфер общества

Государственный советник РК в своем телеграм-канале напомнил о первой годовщине переизбрания Токаева на президентском посту, передает Kazpravda.kz

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Год назад Касым-Жомарт Токаев подтвердил мандат народного доверия, получив на внеочередных президентских выборах более 80% голосов избирателей. И с момента своего переизбрания глава государства последовательно продолжает процесс глубоких и устойчивых реформ, начатый им в 2019 году.

Сами президентские выборы дали старт избирательному циклу, по итогам которого были переизбраны и существенно обновлены обе палаты парламента и маслихаты.

Три недели назад в Казахстане впервые прошли выборы акимов районов и городов областного значения.

Таким образом, демократическая трансформация политической системы нашей страны неуклонно продвигается вперёд. Стратегический курс президента Токаева нацелен на синхронное реформирование всех сфер жизни казахстанского общества.

Поэтому в своем сентябрьском послании глава государства объявил о переходе к новой экономической модели, что подразумевает дальнейшую демонополизацию и диверсификацию экономики, развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансового сектора, системную поддержку малого и среднего бизнеса.

Также наряду с политическими и экономическими реформами параллельно осуществляются серьёзные реформы в социально-гуманитарной сфере, цель которых – формирование нового качества нации через развитие образования, науки и культуры.

Особо надо отметить, что в течение года начата реализация ключевых инициатив предвыборной платформы президента: проекта «Нацфонд - детям», программы «Ауыл Аманаты», возврата в страну незаконно полученных и выведенных активов.

И в целом, все направления президентской стратегии – политика, экономика и идеология – все вместе, образуют единую программу системной модернизации страны.